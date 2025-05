Trofeo dell’Amicizia: terzo posto per Lattanzi-Pirro a Macerata

Terzo posto per la coppia Paolo Lattanzi-Sergio Pirro (Loreto) nella prima edizione del Trofeo dell’Amicizia a Macerata, riservata alle coppie di categoria BCD. A ospitare la manifestazione la Bocciofila XXIV Maggio di Macerata. Ben 96 le coppie al via. Dominio per le formazioni di casa visto che ai primi due posti della classifica si sono piazzate due coppie della XXIV Maggio: successo a Paolo Mazzoni-Emanuele Renzi su Franco Picchio-Fabio Cammertoni.

CAIMMI. Quarto posto per Nicolò Caimmi (Castelfidardo) per il 5° trofeo Durantina Trasporti a Urbania riservato alla categoria Under 15. Vittoria per Nicola Principi (Tolentino) I migliori quattro ragazzi e le migliori quattro ragazze under 12 si sono poi sfidate nelle prove individuale. Nel maschile successo per Edoardo Rossi davanti a (Durantina) Davide Sorcinelli (Metaurense), Giacomo Canti (Montecerreto) e Aldo Cameruccio (Jesina).

PALMINI. Quarto posto per Savino Palmini (Chiaravallese), sconfitto in semifinale 12-7 da Buldorini nella seconda edizione del Trofeo per Cavalieri Osvaldo disputato a Villa Potenza. Palmini si è piazzato a ridosso del podio nella gara riservata alla categoria AB che ha visto la presenza di 113 partecipanti. Nella gara AB vede il successo di Leonardo Stacchiotti (Montesanto) che in finale ha la meglio con il punteggio di 12-1 su Danilo Buldorini (Matelica). Terzo posto per Giuseppe Filippucci (Concordia Pesaro), battuto in semifinale 12-4 da Stacchiotti.