Trofeo Mezzalama: al via la 24esima edizione sul Monte Rosa nonostante il maltempo

Andrà in scena regolarmente oggi la 24esima edizione del Trofeo Mezzalama, la classicissima a coppie primaverile destinata ad assegnare i titoli mondiali di lunga distanza. Il giorno di stop allo sport applicato dal CONI per i funerali del Papa, vivrà una eccezione con la manifestazione sul Monte Rosa, confermata per il rischio di un peggioramento del meteo previsto per domani. La lista dei partecipanti alla Maratona dei ghiacciai è arrivata alla quota record di 320 squadre in rappresentanza di 18 nazioni, la partenza è fissata alle 5.30 da Breuil Cervinia. Tra i favoriti per il successo in campo maschile ci saranno i francesi Xavier Gachet e William Bon Mardion e, al femminile, le connazionali Axelle Mollaret ed Emily Harrop. In casa Italia punteranno al primo gradino del podio la coppia formata dal trentino Davide Magnini e dal padrone di casa Matteo Eydallin, ma c’è grande attesa anche per il duo valtellinese Michele Boscacci e Robert Antonioli, così come Giulia Compagnoni fra le donne con Ilaria Veronese. La gara si snoda attraverso uno degli scenari più spettacolari delle Alpi, con le vette leggendarie del Castore (4.226 m) e del Naso del Lyskamm (4.272 m), fino al traguardo posto a Gressoney-La-Trinité per un totale di 45 chilometri del percorso con 3.272 metri di dislivello positivo.

Silvio De Sanctis