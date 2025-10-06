Trofeo Parenti Modena vince in carrozza

Una Modena brillante, con in campo la ‘formazione 2’ chissà fino a quanto vista la grande bontà delle prestazioni sia di Giraudo che di Ikhbayri e Bento, si aggiudica il primo Torneo Memorial Parenti battendo con un nettissimo 3-0 (25-15 25-19 25-22) la Rana Verona, orfana di un Christenson ancora acciaccato, in campo solo per alcuni brevi doppi cambi. Una prestazione confortante, figlia di un’ottima vena in battuta e a muro e di alcune soluzioni eccellenti dall’attacco, soprattutto dei centrali e di Ikhbayri. "Volevamo ricordare il ‘Parre’ – ha raccontato la presidente Giulia Gabana al termine della premiazione parlando di Andrea Parenti – e il modo giusto ci sembrava questo torneo in mezzo alla sua gente, lui era una persona generosa che in una vita di corsa si ricordava sempre di un pensiero per tutti. La squadra? Speriamo che queste premesse siano quelle giuste per divertirci, qui al PalaPanini avremo bisogno della nostra gente per spingerli, il nostro settimo uomo".

LA PARTITA. Giuliani parte lasciando in panchina sia i campioni del mondo che Davyskiba che Tizi-Oualou: Giraudo al palleggio, Ikhbayri opposto, Bento schiacciatore vicino e Massari schiacciatore lontano, Sanguinetti e Mati al centro e Federici libero. Soli invece schiera Planinsic in regia (con Christenson ancora in recupero), Darlan opposto, Sani e Mozic di banda, Cortesia e Vitelli al centro e Bonisoli libero. È la Valsa Group a partire meglio, col muro di Ikhbayri su Sani ma Verona ricuce subito. L’ace di Sanguinetti vale l’8-6, la fiammata di Bento a muro su Darlan e in ricostruzione l’11-7. È il muro l’arma in più dei gialloblù, soprattutto di Ikhbayri (14-9), Darlan quella in meno di Verona (16-10). Il doppio ace di Mati chiude la contesa di un primo parziale senza storia sul 25-15.

Nonostante la girandola di cambi di Soli, Verona riparte con lo stesso sei più uno del primo set. Modena va avanti di tre (10-7) giocando spesso su Bento e approfittando dei momenti di black out ora di Darlan ora di Mozic. Il terzo ace personale di Mati vale il 17-14. Col set in ghiaccio grazie all’accelerata di Ikhbayri (20-15), Giuliani apre al doppio cambio con Buchegger e Tizi-Oualou senza che lo spartito cambi: chiusura 25-19. Nel terzo dentro Davyskiba per Massari, ma è Darlan a segnare due ace per l’1-4. A quota 7 Ikhbayri ha già pareggiato però. L’ace di Sanguinetti vale il 16-15. Ikhbayri segna il 21-19 poi è Davyskiba a chiudere in pipe 25-22 una partita a senso unico. Giusto per la cronaca, il terzo posto è andato alla Gas Sales Piacenza che ha avuto vita molto facile contro Cuneo, vincendo la finalina col punteggio di 3-0 (25-22 25-19 25-20).

Alessandro Trebbi