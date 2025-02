Troppo Dembelé. Brest ko 0-3. Psg, pass ipotecato

Brest 0 Psg 3

BREST (4-4-2): Bizot, Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haidara, Camara (38’ st Pereira Lage), Lees-Meelou (38’st Salah) , Magnetti (19’ st Fernandes), Faivre (27’ st Doumbia), Ajorque, Sima (19’ st Baldè). All. Roy

PSG (4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Doué (22’st Kvararskhelia), Dembelè (37’st Ramos), Barcola (30’st Kang-In). All. Luis Enrinque.

Arbitro: Peljto

Reti: Vitinha (r) 21’, Dembelè 45’, st 21’. Note. Ammoniti: Chardonnet, Barcola.

GUINGAMP (Francia) Il Paris Saint Germain mette già un piede e mezzo negli ottavi di Champions al termine di una gara senza storia. Esultano i tifosi della squadra allenata da Luis Enrique che hanno dominato in lungo e in largo questa partita di andata dei play-off contro il Brest,trasferito allo Stade de Roudourou di Guingamp per i suoi incontri interni in Europa, che già al 21’ erano andati sotto a causa di un rigore realizzato da Vitinha. A seguire è arrivata la doppietta di Dembelè (45’ e 66’) che ha chiuso ogni discorso. L’attaccante francese ha già segnato 15 gol in questo prime settimane del 2025 e soprattutto ha spinto il Psg al suo quarto successo consecutivo in questa competizione. Deve, invece, ancora ambientarsi Kvaratskhelia che è stato in campo solo nella mezz’ora finale ma, oltre a non lasciare il segno, ha perso anche parecchi palloni. Il ritorno si disputerà mercoledì 19 febbraio, ma al Parco dei Principi i parigini avranno la possibilità di gestire un largo vantaggio potendo contare anche sul calore del proprio pubblico.