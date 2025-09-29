Truppa cede lo scettro di campionessa italiana. Dressage tricolore. Wahlund è la regina

Nathalie Wahlund, mamma italiana e papà svedese ma vive e si allena a Londra, festeggia in anticipo il suo 29esimo compleanno – cade settimana prossima – vincendo il suo primo campionato italiano di dressage a Ornago, Monza. Le classifiche tricolori erano estrapolate da quelle del contestuale tre stelle. Così la neo-campionessa (foto) in sella al suo 11enne sauro danese Gorlklintgards Scorpion, ha siglato il campionato tecnico con il 63,783, miglior risultato azzurro nel GP vinto dalla tedesca Reichert (Valverde Nrw, 70,543%). Ieri Nathalie ha ottenuto ancora il miglior score azzurro, ossia 5° posto con 69,550% nel Freestyle siglato dalla spagnola Hernandez (Romero de Trujillo, 74,770%). Medaglia d’argento tricolore a Francesca Rapazzoli del GS Carabinieri su Fidergald, bronzo a Micol Rustignoli su Rocco del Castegno. Dopo anni di predominio Vale Truppa ha ceduto lo scettro, ottenendo comunque il bronzo ’tecnico’ su Smile di Fonteabeti (63,783%). Nel tre stelle paralimpico, infine, ripetute vittorie del doppio argento di Parigi, Sara Morganti-Mariebelle (Gr.1), e del bronzo europeo Francesca Salvadé-Escari (Gr.3). Insieme agli altri componenti della Nazionale, Chiatante-Un Euro e la Sileoni-Leonardo, vittoriosa nel Freestyle Gr.5, hanno ricevuto un premio speciale Fise per l’impresa agli Europei di Ermelo.

Paolo Manili