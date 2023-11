Ufficializzato l’argentino. Quesada ct azzurro: "Ecco la mia ricetta per tornare grandi»

L’ennesima marcia della Nazionale italiana di Rugby alla ricerca del salto di qualità è cominciata. Punto di partenza per provare a risalire la scala di valori tra le squadre Tier 1 (ovvero quelle dell’élite) il nuovo allenatore: Gonzalo Quesada (foto). Dopo tre neozelandesi, un sudafricano, due francesi (negli anni 2000) ecco un argentino. Era stato ingaggiato da tempo: la sua ufficializzazione? Sancita solo ieri a Roma. Sudamericano di nascita e formazione (38 partite con i Pumas tra il 1996 e il 2003), Quesada ha maturato la sua esperienza principalmente in Francia: Narbonne, Bezier, Stade Francais, Pau, Toulon da giocatore; Racing Parigi, Stade Francais e Biarritz da allenatore. Ha anche allenato i Jaguares argentini nel Super Rugby e fatto parte dello staff sia della Nazionale francese (secondo nella RWC 2011), sia di quella argentina. Un latino estemporaneo? Non proprio. Soprattutto per quel che riguarda metodo di lavoro: viene considerato un tecnico di stile anglosassone. Chi lo conosce bene, ad esempio l’ex CT della Francia, Lievremont non ha avuto esitazioni inquadrarlo così: "Analitico, lucido, attento all’organizzazione". Lui, Spedy Gonzalo, questo il soprannome di quando giocava con la maglia n.10, ha in ogni caso sintetizzato: "Nel prossimo futuro Azzurro nessuna rivoluzione, ma un grande affinamento in ogni singolo settore, a partire dalla staff".

Diego Forti