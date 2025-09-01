Ultimi colpi di mercato. Due centrocampisti per Pirozzi. Onu e Sansaro completano la rosa

Con gli ingaggi di Onu e Sansaro, la "rosa" della Lucchese è ora al completo. Centrocampista classe 2006, Mateo Onu va ad aggiungersi a quel gruppo di giovani che sentono in modo particolare l’attaccamento a questi colori avendoli indossati nel settore giovanile. Come Morisi, Riad e Xexa, infatti, anche Onu proviene dalla Primavera della Lucchese. Centrocampista classe 2005, Alessio Sansaro è nato e cresciuto a Lucca. Ha vestito da bambino la maglia rossonera. A livello di settore giovanile ha giocato prima ad Empoli e poi a Pisa, prima di passare nella Primavera della Carrarese. E’ stato portato spesso in prima squadra nell’anno della promozione degli apuani in Serie B. L’ultima stagione invece l’ha trascorsa in prestito al Tuttocuoio (serie D), dove è stato compagno di squadra di Russo e Lorenzini, che ritrova oggi in rossonero.

Ecco, pertanto, la composizione della "rosa".

Portieri : Alberto Milan (2003) e Filippo Rossi (2004).

Difensori: Salvatore Santeramo (1995), Niccolò Pupeschi (1991) Filippo Rotondo (2001), Francesco Venanzi (2007), Maikol Xeka (2007), Manuel Allegrucci (2003), Luca Lorenzini (2004).

Centrocampisti: Nicola Palma (2006), Edoardo Morisi (2006), Cristhopher Russo (2005), Alberto Picchi (1997), Ariel Palo (1997), Matteo Onu (2006), Alessio Sansaro (2005), Alessio Bartolotta (2000), Ahmad Riad (2006).

: Nicola Palma (2006), Edoardo Morisi (2006), Cristhopher Russo (2005), Alberto Picchi (1997), Ariel Palo (1997), Matteo Onu (2006), Alessio Sansaro (2005), Alessio Bartolotta (2000), Ahmad Riad (2006). Attaccanti: Facundo Piazze (1999), Ramon Galotti (2003), Francesco Maggiari (1998), Mattia Caggianese (1996).

