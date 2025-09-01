Ultimo giorno di mercato. Grifo, attacco nel mirino. Schimmenti-Bacchin, destini incrociati?

Ultimo giorno di mercato. Saranno fuochi d’artificio oppure una chiusura mesta? Il mercato del Perugia è stato piuttosto avaro di soddisfazioni, inutile negarlo. Presumibilmente la società biancorossa ha creduto di aver investito già abbastanza nella squadra, ma l’unica chance per evitare un ulteriore bagno di sangue è salire di categoria.

Il bilancio del mercato, comunque, è corretto farlo al fischio finale, stasera alle 20, quando ci sarà il triplice fischio delle operazioni estive e poi se ne riparlerà a gennaio per le trattative di riparazione.

L’ultima settimana, quella che ha preceduto la seconda sfida di campionato disputata a Sestri Levante con il Bra, il mercato biancorosso ha avuto un sussulto, il Perugia ha chiuso due operazioni, due prestiti: Ogunseye arrivato dal Cesena (presumibilmente con un aiuto sull’ingaggio) e Manzari dal Bari. Due giocatori che hanno debuttato con buoni riscontri in occasione del match di sabato.

Ora resta l’ultimo giorno di trattative. Il diesse biancorosso Mauro Meluso, dopo la gara di Sestri Levante, ha raggiunto Milano per definire le ultime operazioni. Nelle intenzioni del Perugia c’è l’arrivo di un altro esterno d’attacco: Emanuele Schimmenti (2002) del Potenza. Il giocatore è già stato trattato dal Perugia ma per portare a termine la trattativa il Grifo punta a un’uscita, quella di Luca Bacchin.

L’Entella resta vigile fino all’ultimo anche se non sembra disposta a pagare le cifre chieste dalla società biancorossa, magari si potrebbe trattare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Da capire se la cessione sia o meno condizione necessaria per l’entrata. Se il presidente Faroni ha dato l’ok per Schimmenti a prescindere.

E poi in biancorosso arriverà un centrocampista, giovane, in prestito dal Parma, al debutto tra i grandi: Dren Terrnava, finlandese che ha giocato con la Primavera del club emiliano.

Capitolo portiere: potrebbe non arrivare il "secondo" di Luca Gemello. L’operazione sarebbe vincolata alla cessione di Luca Moro che invece è più vicino alla permanenza che alla cessione.