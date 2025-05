Ultras biancorossi criticano la stagione del Perugia e chiedono un cambio di rotta

"La stagione che si è appena conclusa è forse tra le più vergognose ed avvilenti della storia recente". Così gli Ultras biancorossi (Ingrifati, Armata Rossa e Nucleo XX Giugno) fotografano il campionato che si è concluso domenica con i giocatori che sono andati sotto la Curva al termine del confronto.

"Una squadra raffazzonata in estate da una disastrosa società uscente fornisce a tutti una serie di alibi ai quali aggrapparsi per giustificare la mancanza di ambizioni e prospettive, con la salvezza come target minimo – continua la nota dei gruppi Ultras – . A tratti è apparso però evidente che anche questo obiettivo non era per niente scontato, ed abbiamo visto una compagine senza mordente né motivazioni inanellare sconfitte fino a toccare le ultime posizioni della classifica".

La scelta dei tifosi è stata quella di sostenere la squadra nonostante tutto per evitare il peggio. "Ci siamo resi conto da subito che una contestazione, seppur più che giusta, avrebbe dato il colpo di grazia, cosi si è scelto per il sostegno incondizionato malgrado tutto. È stata davvero impresa ardua tifare incessantemente questa squadra, rivendichiamo per tanto con orgoglio il risultato conseguito che è certamente anche frutto del tifo della Nord. Detto ciò, all’ultima di campionato, abbiamo sentito il bisogno di toglierci un peso dallo stomaco, prima con lo striscione iniziale e poi con la “chiacchierata” finale". Non manca il messaggio per i nuovi dirigenti, giustificati inizialmente perché subentrati a cose in parte fatte, ma chiamati ora a dare un segnale forte della loro presenza.

"Alla società ed ai dirigenti riconosciamo gli handicap ereditati dalla precedente gestione, ad oggi però siamo al punto zero, da qui nessuno sara più esente da colpe".

L’indice puntato sui giocatori con i quali i tifosi hanno avuto un breve confronto dopo l’ultima gara.

"Ai giocatori è stato specificato il loro ruolo di professionisti sul campo, troppo spesso venuto meno, fatta eccezione per pochissimi, con l’enorme colpa di non aver onorato la maglia. Certi che a mancare sia stato più l’impegno che le qualità tecniche. Pertanto abbiamo chiesto simbolicamente di cedere la maglia del Grifo a chi durante l’anno l’ha davvero onorata: il popolo della Nord. Le stesse sono state date ad alcuni ragazzi e bambini ma anche riportate a chi, da sempre, fa sacrifici e macina chilometri per il Perugia, e ad oggi è costretto a firmare per una diffida. Sono state messe le basi per la nuova stagione: che sia di monito per chi resta e chiaro per chi arriva, non sarà più accettata una stagione come quella passata!".

F.M.