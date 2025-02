UN KO CON ONORE. Chiaravalle ci prova. Guizzo della capolista

cassano maggnago

39

chiaravalle

29

: Ilic, Dapiran 7, Fantinato 2, Moretti 12, Markelau, Lazzari, Adamo 2, La Bruna, Branca 2, Bassanese, Salvati, Kabeer 2, Dorio, Mazza 5, Savini 7, Riva. All. Bellotti.

PUBLIESSE CHIARAVALLE: Sanchez, Morettin 3, Vichi, Del Curto 2, Selimi, Brutti 2, Vieira 5, Salmonti, Hammouda 6, Di Domenico 3, Capatina, Solustri, Sampaolo, Ballabio, Santinelli, J. Cuello 8. All. Guidotti.

ARBITRI: Prandi-Pipitone.

NOTE: espulso Santinelli al 27’39"

Non basta a Chiaravalle una buonissima prestazione in casa della prima della classe. A vincere è Cassano Magnago. I ragazzi di coach Andrea Guidotti lottano alla pari per 55’, i padroni di casa, un’autentica corazzata, fuggono nel finale, complice l’espulsione di Santinelli aggiunta alle assenze di Francisco Cuello e Verdino. Non bastano le parate di un super Sanchez a Chiaravalle per uscire indenne dal campo della capolista che piazza il break decisivo a 5’ dalla fine per un risultato finale forse un po’ troppo severo per la formazione marchigiana.