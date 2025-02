Un match avvincente. Il Forte fa suo il derby

Alla fine ha vinto il più forte ma è stato derby vero, intenso, fino alla fine. Il Forte esulta per il 4-2 finale, giustamente, ma il Cgc non ne esce ridimensionato. Cupisti manda Rosi sulle tracce di Ambrosio, e l’italo-argentino in effetti non sfonda, ma il Forte è squadra fatta di campioni ed uno di questi è Cisco Ipinazar. Il formidabile difensore rossoblù inizia una personale sfida con Gomez; sfida che al 5’, dopo tre tentativi respinti dal portierone viareggino anche di casco, si concretizza con una staffilata dalla media distanza. Il Cgc soffre e rischia il 2-0, ma Gomez respinge da campione sulla triangolazione Borgo-Pato Ipinazar, per poi ripetersi sulla girata di Borgo e subito dopo ancora su Pato Ipinazar. Al 15’ il Cgc mette la testa fuori, ma Rosi non sorprende Gnata, cosa che invece fa Pato Ipinazar con Gomez che riesce solo a toccare la pallina, su assist perfetto di Borgo.

L’ultimo minuto è tutto bianconero. Prima Muglia ruba palla a Pato Ipinazar ma alza troppo la conclusione, poi ci prova Mura ma Gnata respinge. Il primo tempo finisce quindi con segnali di risveglio bianconero. Segnali rinvigoriti ad inizio ripresa con il Cgc che cinge d’assedio la porta di Gnata, bravissimo sulla conclusione di Mura. Cinquini ci prova dalla distanza, poi è la volta di Mura con un diagonale. Cisco Ipinazar risolve alla grande diverse situazioni difensive, ma il muro del Forte vacilla.

Gnata si erge ad autentico muro, quando respinge il rigore di Cinquini all’11’, ma capitola sul diagonale dello stesso bianconero 2’ dopo. Sul 2-1 l’inerzia della partita sembra cambiare radicalmente; sembra perché Cisco Ipinazar supera Lombardi per poi ubriacare la difesa bianconera ed infilare il 3-1. Borgo avrebbe anche l’occasione di chiudere i giochi ma il suo alza e schiaccia, su tiro diretto, non sorprende Gomez e così si resta sul 3-1. A 4’ dalla fine Pato Ipinazar tira giù Rosi, è blu e tiro diretto che Muglia trasforma con un tiro secco. Il Cgc ci crede ma a 2’ dalla fine Borgo, in azione personale, infila il 4-2 finale.

: Gnata, Ipinazar F., Torner, Ambrosio, Ipinazar P., Borgo, Rossi. All. De Gerone. CGC: Gomez, Cinquini, Muglia, D’Anna, Rosi, Mura, Lombardi. All. Cupisti. Arbitri: Hyde e Rago. Marcatori: 5’ pt Ipinazar F., 16’ pt Ipinazar P. ; 13’ st Cinquini, 14’ st Ipinazar F., 21’ st Muglia, 23’ st Borgo.

Sergio Iacopetti