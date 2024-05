Un Modena modello ’Dea’. Rivetti: "Loro l’esempio"

Si è parlato di giovani e di futuro lunedì scorso sulle tribune dello stadio Braglia. Si è trattato del convegno dedicato alle società affiliate al progetto ’Canarini si cresce’, a chiusura della stagione 2023/24. Personaggi di spicco tra i relatori, oltre al presidente del Modena Carlo Rivetti. Presente tra gli altri infatti, oltre al segretario del settore tecnico Figc, una figura come Roberto Samaden, per anni responsabile del settore giovanile dell’Inter ed oggi con lo stesso ruolo nell’Atalanta, oltre che essere per la Figc il responsabile del Settore sviluppo giovanile e scolastico. E proprio della Dea, recente vincitrice dell’Europa League e da sempre con una grande serbatoio di giovani promesse a cui attinge la prima squadra, ha parlato Rivetti: "L’Atalanta ha probabilmente il miglior settore giovanile d’Italia – ha detto il presidente canarino –, guardate quanti ragazzi hanno portato dal settore giovanile fino in prima squadra. Sono assolutamente un esempio da ammirare, interpretare e, perchè no, anche da superare". E, visto che a moderare l’incontro c’era il nuovo diesse gialloblù Andrea Catellani, di cui Samaden ha grande stima (tanto che prima di approdare a Modena era stato vicinissimo nell’estate 2023 proprio all’Inter, pensiamo indicato dallo stesso Samaden per la sua successione), chissà che non si apra proprio con la Dea un percorso di collaborazione tra le due società.

È vero, come aveva precisato alla presentazione di Catellani l’amministratore delegato Matteo Rivetti, che il Modena vuole continuare la sua politica che vuole quasi solo calciatori di proprietà, ma allo stesso tempo non c’è chiusura per poter inserire in rosa un paio di prospetti di grandi club, per cui se son rose fioriranno. La stima per il lavoro fatto da Catellani in questa stagione come responsabile del settore giovanile, lo ha ribadito lo stesso Samaden sottolineando le ambizioni della proprietà che tiene al movimento dei giovani con lo stesso entusiasmo dedicato alla prima squadra, con un buon effetto domino di cui beneficiano tutte le società del territorio. Carlo Rivetti ha poi a sua volta rimarcato il grande risultato della Primavera di Paolo Mandelli, promossa sabato scorso in Primavera 2 dopo il doppio scontro con la Pro Vercelli, e come questo successo, abbinato alla scelta di promuovere Catellani come diesse della prima squadra, rafforzi ancora di più il settore giovanile canarino.

a.b.