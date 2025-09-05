Un Monza formato playoff. Primo scoglio il Bassano

Il debutto è sempre un’incognita, in questo caso è una sfida ad altissimo rischio. L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar per l’esordio stagionale ufficiale ha infatti pescato l’avversario peggiore. Il confronto tra la squadra brianzola e l’Ubroker Bassano, in programma venerdì 10 ottobre, sancirà l’inaugurazione del campionato di hockey pista 2025-2026. Il sodalizio del presidente Andrea Brambilla, causa rifacimento del PalaRovagnati di Biassono, ha dovuto cercarsi un’altra collocazione. L’ha individuata nel PalaSomaschini di Seregno, casa della locale società hockeistica. Le due società hanno trovato l’accordo: l’Hrcm per tutto il campionato giocherà all’ex PalaPorada gli incontri casalinghi in anticipo il venerdì sera alle 21.

Nello stesso impianto la squadra allenata da Ivan Iaquierz, mister confermato senza incertezze, disputerà anche le partite della Wse Cup. Nel primo turno il quintetto monzese si troverà di fronte gli spagnoli del Voltregà. La manifestazione verrà disputata tra novembre e marzo. Prima però bisognerà pensare al Bassano, indicato come gran favorito nella corsa allo scudetto. Gli addetti ai lavori mettono la formazione bassanese davanti pure al Trissino, vincitore di 3 titoli nelle ultime 4 annate. La compagine allenata da Alessandro Bertolucci ha reclutato il portiere Valentin Grimalt, 7 stagioni all’Amatori Lodi, Francisco Ipinazar, ex Forte dei Marmi, e Facundo Posito, in arrivo dal Breganze.

Monza non si è potuta permettere una campagna acquisti così spettacolare, ma ha comunque irrobustito l’attacco con due attaccanti espressamente voluti da Iaquierz: Paolo Colamaria, 19 anni, ex Giovinazzo, e il 21enne Ioaquin Olmos, argentino di San Juan. Olmos nella scorsa stagione ha giocato in Spagna nel Calafell, ma conosce bene l’hockeismo tricolore: in precedenza aveva militato nel Sarzana, realizzando 27 gol in campionato e 10 nella Wse Cup. Nel 2022 ha vinto il titolo mondiale Under 21 con la nazionale argentina. Conosce ancor più il campionato italiano il connazionale Francisco “Fran“ Bielsa, da 2 anni a Monza, 33 reti nella scorsa stagione. "Rispetto al campionato precedente – spiega Bielsa – siamo più forti, ma dobbiamo lavorare per migliorarci sempre. Penso che questa squadra debba puntare ai playoff, ma può fare bene sia in Coppa Italia, sia nella Wse Cup".