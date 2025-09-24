Un ottobre al cardiopalmo. Sette gare per la Pantera

E’ ovvio che non serve a nulla piangersi addosso, ma è altrettanto ovvio che le due "tegole" capitate sul collo della Lucchese (leggi gli infortuni abbastanza seri di Santeramo e Piazze, mentre per Picchi dovrebbe trattarsi solo di affaticamento) complicano il cammino della Lucchese in vista del "tour de force" di ottobre, quando giocherà ben 7 gare in un mese: il primo ottobre alle 18 contro il Perignano in casa (ottavi di Coppa Italia), poi in rapida successione Real Forte fuori, Belvedere in casa, Viareggio in trasferta, Castelnuovo in casa, San Giuliano fuori, Sestese al Porta Elisa). Pur non essendo state fatte previsioni sul recupero di Santeramo e Piazze, è comunque molto probabile, vista l’entità dei malanni, che il difensore e l’attaccante salteranno diverse partite. Forse da due a tre.

Niente. La squadra non può fare altro che avere la forza di sopperire alle due assenze, oltretutto in ruoli-chiave, come ha già fatto dopo gli infortuni occorsi a Lorenzini ed Allegrucci in coppa Italia. Rotondo per Santeramo e Galotti per Piazze sono questi i naturali sostituti, che hanno dimostrato di essere affidabili, con il centravanti argentino che ha solo bisogno di abituarsi al calcio di questa categoria, dove si punta molto sul fisico, piuttosto che sulla tecnica. Ieri intanto la squadra ha ripreso la preparazione in vista del match casalingo contro la Pro Livorno, considerato avversario "abbordabile" e a questo punto ci saranno da valutare soprattutto le condizioni di Picchi, elemento essenziale per il centrocampo rossonero, costretto a dare forfait domenica scorsa ad Agliana contro lo Zenith Prato, per un problema accusato durante il riscaldamento.

Vedremo se Pirozzi chiamerà qualche giovanotto della Juniores, che tra pochi giorni inizierà il campionato con un organico messo in piedi in pochissimo tempo e forse non ancora completo. Nel frattempo ha destato preoccupazione tra i tifosi la notizia che domenica scorsa sia stato vietato ai sostenitori della Massese di seguire la squadra nella trasferta di Livorno contro la Pro Livorno, prossimo avversario dei rossoneri al Porta Elisa, per motivi di ordine pubblico. Ora è lecito domandarsi quale decisione prenderà la Prefettura di Lucca in occasione dei derby con il Viareggio, con il primo in programma mercoledì 15 ottobre allo stadio dei Pini.

Emiliano Pellegrini