Un pareggio che sta stretto alla Carrarese. Zuelli e Illanes non destano preoccupazione

Punto guadagnato o occasione mancata? Il pari di Pescara ripropone l’annosa questione del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Per come è maturato, con la Carrarese che al 73’ era avanti 2 a 0, il risultato dell’Adriatico non può non lasciare una punta di rammarico. La squadra di Antonio Calabro sembrava in completo controllo del match e tutto l’ambiente apuano già pregustava l’ebrezza dell’alta classifica. Centrare quel successo avrebbe significato tanto in prospettiva.

Fra l’altro avrebbe permesso di infrangere un altro tabù visto che la Carrarese da quando è in Serie B non è ancora riuscita a vincere due partite consecutive. L’altra faccia della medaglia, quella che emerge da una valutazione più ponderata e meno di "pancia", e che gli azzurri hanno inanellato il quarto risultato utile di fila, hanno mantenuto l’imbattibilità esterna dopo quattro trasferte e più in generale continuano a stazionare in una tranquilla posizione di metà classifica. Alla fine il pareggio di Pescara consente ai marmiferi di lasciarsi dietro il Delfino a -5. Da un punto di vista del gioco la squadra azzurra ha confermato la capacità di essere molto aggressiva e compatta, di saper muovere palla con qualità e velocità.

Il "neo" è rappresentato dagli ultimi quarti d’ora dei due tempi nei quali c’è stato un calo d’intensità e di concentrazione. C’è stata un po’ troppa passività e questa squadra non può permettersi di abbassare i ritmi. I due gol presi sono emblematici della mancanza di "ferocia" agonistica nell’andare a chiudere gli avversari. Le sostituzioni, che tante volte hanno dato una mano importante nel cambiare la partita com’è accaduto ad esempio con la Juve Stabia, stavolta non hanno funzionato.

La Carrarese ha concluso in affanno anche perché lì in mediana con l’uscita di Schiavi e Zuelli e con Parlanti out per infortunio mancavano incontristi puri. La Carrarese, insomma, ieri notte è tornata dall’Abruzzo con tante certezze ma anche su spunti sui quale lavorare. Ieri il gruppo ha goduto della domenica di riposo. Oggi inizierà la preparazione in funzione della gara interna di sabato pomeriggio contro il Venezia. Saranno da valutare le condizioni di Parlanti e Calabrese, rimasti fuori per infortunio, ma per il resto non sembrano esserci stati strascichi dalla partita di Pescara. Illanes, che ha giocato con una vistosa fasciatura alla coscia, e Zuelli, uscito evidentemente affaticato, non sembrano aver avuto conseguenze.

Gianluca Bondielli