"Un sogno durato 16 anni"

"Inseguivo questa medaglia da 16 anni, averla conquistata mi appaga e soprattutto mi spinge a continuare con nuove motivazioni". Francesca Salvadè, amazzone paralimpica, ha messo in bacheca il bronzo ottenuto nel Freestyle ai recenti campionati d’Europa di Ermelo, Olanda, in sella al suo amatissimo Escari, baio hannoverano di soli 8 anni. Una rivincita annunciata, quella di Francesca, dopo essere arrivata quarta, a un passo dal podio alle ultime Paralimpiadi di Parigi e che alla vigilia era seconda nel ranking mondiale del Grado III. Ma la sua è una carriera iniziata molto prima, gareggiando in salto ostacoli pur essendo affetta da spina bifida, prima di passare al paradressage. Da allora, era il 2011, ha partecipato a quattro Paralimpiadi, sei Europei e tre Mondiali. Nel Grado III è stata da subito la migliore in Italia, vincendo una sequela di titoli tricolori di categoria. Genovese, classe 1989, laureata in Giurisprudenza, da un anno è in forze alle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria e ormai da quattro anni si allena in Lombardia, al centro ippico Dressage Life di Usmate-Velate, Monza, con due coach "eccellenti" come l’azzurra Norma Paoli e suo marito Italo Cirocchi.

Salvadè, la disabilità può diventare una spinta in più anziché uno svantaggio?

"Sì, nel senso che devi mettere davvero tanto impegno per imparare a usare al massimo i mezzi che hai a disposizione, visto che non li hai tutti. Certamente non ce la puoi fare se non hai una grande passione per quello che fai e per i cavalli, nel mio caso".

A Ermelo era sicura di andare a medaglia?

"Per niente, anche se sapevo di essere molto competitiva. Nell’ultima gara, il Freestyle, le tre dopo di me erano tutte fra le migliori in assoluto, perciò non le ho guardate e sono tornata in scuderia. Poi una concorrente danese mia amica è arrivata lì con la classifica...Una soddisfazione indicibile! Non solo per me ma anche per Escari, per i miei istruttori, per i miei genitori che mi sostengono da sempre. E per le Fiamme Azzurre, supporto fondamentale".

Quanto conta il cavallo e quanto il cavaliere?

"Vale per tutta l’equitazione, non solo nel paradressage: serve un cavallo di qualità, capace di fare la differenza. Ma più che dire di chi è il merito maggiore penso si debba parlare di binomio: cioè di quanto i due arrivino a capirsi. Chi gareggia in sella sa che il cavallo è un atleta a sua volta, che in gara ci mette del suo: se lo rispetti e ti capisce ti dà tutto e allora arriva il risultato. Semplicemente straordinario".