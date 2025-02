Un weekend intenso per gli azzurri. De Luca a Wellington. Dressage in Romagna

Binomi di tutte le discipline olimpiche e non solo, in campo nel fine settimana. La parte del leone la fa, come sempre, il salto ostacoli, ma iniziano la stagione anche completo, dressage e paradressage.

Partiamo dal faraonico (per organizzazione e montepremi) Wellington Equestrian, negli Usa, dove De Luca è presente per la messa a punto di diversi cavalli, ma soprattutto di Denver De Talma con il quale un mese fa ha vinto, proprio su questo campo, la "150 Prix Hermes" e che a metà marzo sarà pedina di punta della Nazionale azzurra, che lo raggiungerà proprio negli Usa, a Ocala, per la seconda tappa della League of Nations.

Dalla parte opposta del mondo, nel "cinque stelle" di Doha, in Qatar, sono impegnati Camilli, Gaudiano, Previtali e Sakakini. Altri azzurri – impossibile citarli tutti – gareggiano a Sharjah, Emirati Arabi Uniti, e qui in Europa: in Spagna a Vejer e a Oliva, quiindi in Belgio e in Olanda, in eventi fino a "tre stelle" mentre in casa nostra è in corso l’Etrea Equestrian Tour a Busto Arsizio, Varese.

Ma non solo salto ostacoli, dicevamo: nello stesso evento di Doha citato sopra è in corso anche un "tre stelle" paralimpico e per l’Italia c’è la veterana Francesca Salvadè delle Fiamme Azzurre con il suo Escari, seguiti dalla coach Norma Paoli.

Il dressage internazionale, invece, per restare in rettangolo, è di scena a "casa nostra" a S.Giovanni in Marignano, con 45 binomi di 3 nazioni e 137 azzurri, giovanissimi compresi, fra i quali le componenti del team che domenica scorsa ha dominato la Winter Cup Lombardia, ossia le junior Gecchele e Vallarella, nonché le children Maffezzoli e Tiana (coach Italo Cirocchi).

A completare il quadro il...completo, con Federico Riso al CCI4*-S di Mata do Duque, Portogallo.