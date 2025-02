Una decisione incredibile. Esonerato Trillini, ct della nazionale dei record

Paradossale, ma vero. Sei un vincente? Esonerato. Il consiglio federale della Figh ha deciso di risolvere con anticipo il rapporto con Riccardo Trillini, da sette anni e mezzo commissario tecnico della Nazionale di pallamano, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Trillini ha guidato la Nazionale che dopo 28 anni di assenza dalla massima ribalta si è qualificata per i Mondiali, in Danimarca nella fase finale ha ottenuto risultati gratificanti oltre le previsioni, classificandosi fra le prime sedici su trentadue partecipanti. Ed è proiettata verso la qualificazioni agli Europei del 2026. Trillini sarà sostituito dal tedesco Bob Hanning attuale manager del Fuchse Berlino.

Trillini, se l’aspettava? "Forse nella pallamano c’è anche un po’ di pazzia. Sì l’esonero me lo aspettavo. E’ conseguente a una situazione antica, maturata non perché non fossi stimato o per mancanza di risultati. L’attuale presidente Stefano Podini pensava che fossi l’uomo del suo predecessore che mi aveva scelto. Invece io i risultati li ho ottenuti non per il vecchio presidente, ma per la nostra pallamano. Pedini avrebbe voluto allontanarmi fin dall’inizio del suo mandato. Poi ci siamo qualificati per i Mondiali, quindi ha rimandato pensando che l’Italia avrebbe subito …toppato. Mi ha chiamato dopo il ritorno dalla Danimarca. E comunque aveva preso Hanning fin da prima che i Mondiali iniziassero, credo verso novembre".

Perché Hanning? "Arriva dopo aver trascorso dieci anni da direttore sportivo del Fuchse Berlino. Già in campagna elettorale Pedini, forse pensando che i tecnici italiani non siano all’altezza, aveva affermato di ritenere valido un tedesco, magari anche pensando che fosse un canale preferenziale verso gli sponsor. Un fatto è certo: Pedini non poteva attendere fino a giugno per allontanarmi: da marzo ad aprile proseguiranno le qualificazioni per gli Europei, l’Italia è nel girone con Lettonia, Serbia e Spagna, la Serbia l’abbiamo già battuta ottenendo 2 punti, la Lettonia è una rivale non insuperabile, ci fossimo garantiti l’accesso agli Europei come sarebbe stato possibile esonerarmi?".

In sostanza, han giocato d’anticipo. "Già, ma considerando i riconoscimenti che mi sono stati attribuiti da altri dirigenti ho l’impressione, e il fatto non sarebbe da sottovalutare, che non tutto il direttivo della Figh fosse d’accordo sulla decisione di terminare il rapporto. Ma di quanto avvenuto vado fiero, per me è quasi un premio a cui sto dando un significato e un tono molto politici. Mi arrivano messaggi e consensi in numero impressionante, sono talmente tanti che non riesco a rispondere".

Ha già ricevuto offerte? "Sì, sono in contatto con diverse società, anche straniere, per capire quale sarà il mio futuro dal prossimo luglio".