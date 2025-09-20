Una disciplina diffusissima nel mondo con oltre 200 milioni di praticanti In Italia la federazione sta mettendo in campo progetti di sviluppo Il nome deriva dalla residenza di un duca inglese che lo lanciò nell’800. Il boom del ’volano’, la rivoluzione silenziosa parte dalle scuole

È tra i primi cinque sport più diffusi al mondo, con oltre 200 milioni di praticanti, ed è la disciplina di racchetta più veloce in assoluto. Eppure, in Italia fatica ancora ad avere un largo seguito e a volte deve scontrarsi con luoghi comuni basati sulla poca informazione. Stiamo parlando del badminton, disciplina olimpica che vanta un grande seguito soprattutto in Asia e nord Europa. Non a caso, le scuole più rinomate sono quelle cinesi e danesi, che hanno sempre prodotto grandi campioni: dal fuoriclasse Lin Dan, che si è ritirato nel 2020 e rimane una leggenda vivente, al campione olimpico e mondiale Viktor Axelsen.

Le origini sono antiche e arrivano dall’Oriente, dove addirittura 2000 anni fa si giocava un badminton rudimentale. Un viaggio lungo diversi secoli che ha attraversato Cina, Giappone, India, Thailandia fino ad arrivare prima in Grecia e poi in Inghilterra, dove il gioco è diventato popolare. Bisogna però aspettare l’800 per vederlo trasformare in sport, quando il duca di Beaufort divise il campo con un filo nella sua residenza del Gloucestershire: la Badminton House. Da qui l’origine del nome.

Come si gioca a badminton? Il campo è disegnato in modo simile al tennis, ma è più piccolo e la rete è alta oltre un metro e mezzo perché i colpi devono sempre essere al volo. Quando il volano cade a terra è punto. Si gioca in singolo o in doppio al meglio dei tre set e vince chi arriva prima a ventuno punti. Ad alti livelli è molto spettacolare: una partita dura circa un’ora, ma si corre tre volte più del tennis e gli scambi sono cinque volte più intensi. Su uno smash, il volano può superare i 500 chilometri l’ora. Il record è stato stabilito nel 2023 dal giocatore indiano Satwiksairaj Rankireddy, che ha scagliato il volano a ben 565 chilometri l’ora. Questo rende lo smash del badminton il colpo sportivo più veloce del mondo.

Bisogna aggiungere che è uno sport aerobico e anaerobico: aerobico perché i giocatori devono reggere almeno circa un’ora di incontro, ma è composto da giocate intense continue e brevi. Il badminton richiede e sviluppa velocità, agilità, riflessi, coordinazione, equilibrio e tattica. Nonostante queste premesse, in Italia non è mai diventato un fenomeno di massa.

Da una parte sono finora mancati grandi campioni capaci di trainare il movimento, come invece è successo al tennis; dall’altra, non ha beneficiato dell’effetto moda che hanno avuto lo squash una volta, quando veniva conosciuto tramite i film americani, e il padel oggi, che può contare su testimonial d’eccezione. Nel nostro paese i tesserati, compresi i praticanti in ambito scolastico, sono quasi 70mila.

Cosa fare per aumentarli? "La Federazione sta mettendo in atto politiche per la promozione del nostro sport convinta che il badminton, se ben veicolato specialmente tra i giovani, può essere una disciplina appetibile per ogni genere, da praticare a basso costo e di grande soddisfazione psicofisica – risponde Carlo Beninati, presidente della FIBa, Federazione Italiana Badminton –. In particolare, grazie ai finanziamenti di Sport e Salute sono stati elaborati due nuovi progetti di sviluppo che saranno avviati nei prossimi mesi e probabilmente potranno essere riproposti anche il prossimo anno".

Si tratta di A scuola di badminton, che mira a promuovere questo sport tra i bambini, sia a scuola sia nel tempo libero, e Vola con noi 2025, che punta a creare un modello di sviluppo territoriale basato sulla collaborazione tra società dilettantistiche, scuole e tecnici federali, con l’ambizione di far nascere nuove realtà sportive.

Le premesse per una maggiore diffusione ci sono, come conferma Fabio Morino, docente formatore nazionale della FIBa: "Approcciare il badminton è facile perché bastano racchetta e maglietta, pantaloncini e scarpe da ginnastica per scoprire uno sport molto veloce, complesso, funambolico e divertentissimo. Il volano si colpisce subito e questo rende appagante già la prima sessione di gioco. Diventare bravo invece è diverso perché ci sono molte variabili tecniche e tattiche".

"Per scuole e centri sportivi gli interventi da fare per adibire la palestra al badminton sono semplici – aggiunge Marco Stegani, presidente del 15 Zero Badminton Club di Milano –. I costi per praticare questo sport sono bassissimi: con poche decine di euro si acquista l’attrezzatura base e gli abbonamenti sono tra i più economici".

Ma soprattutto il divertimento è assicurato e offre l’opportunità di entrare in contatto con una realtà multietnica, che consente di conoscere persone provenienti da tutto il mondo. Provare per credere.