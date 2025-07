Una Lombardia olimpica. Riva, il territorio corre : "I Giochi daranno futuro»

Una vittoria elettorale che vale una medaglia al merito. Marco Riva, presidente lecchese del Coni Lombardia, è entrato nella giunta nazionale del Coni (come più votato) contestualmente all’elezione di Luciano Buonfiglio come successore di Giovanni Malagò al vertice del Comitato Olimpico. Il tutto nell’anno in cui la regione si sta preparando per l’imminente spettacolo a cinque cerchi di Milano-Cortina 2026.

Riva, una bella soddisfazione.

"Sicuramente sì, ringrazio il territorio che ci ha sostenuto. Le cose vanno fatte insieme, c’è un lavoro di squadra ed è un attestato di fiducia importante, nonché un onore per cui bisogna farsi trovare pronti. Sono tante le dinamiche del territorio, dello sport di base e dell’associazionismo che rappresentano il cuore del movimento dove crescono i talenti e c’è un rapporto di vicinanza anche con tecnici e atleti che operano tutti i giorni".

Cosa pensa del passaggio di testimone da Malagò a Buonfiglio?

"Come ha detto anche il nuovo presidente nel suo discorso, è un’evoluzione legata anche ai tempi. Sarà necessario un rapporto di collaborazione con tutte le istituzioni, dal governo, a Sport e Salute, al Comitato Paralimpico. Si tratta di costruire il lavoro di squadra. Con il nuovo presidente c’è un rapporto di lungo periodo, consolidato da tempo e credo che il prossimo quadriennio sarà legato alla condivisione delle iniziative. Credo sia necessario, valorizzando le peculiarità del territorio".

Contestualmente c’è un lombardo, Antonio Rossi, alla reggenza della Federcanoa.

"Antonio è già vice-presidente della federazione. Lo conosciamo, anche con lui c’è un rapporto da tanti anni. Ha anche incarichi in Milano-Cortina, ha avuto un ruolo in regione. Per cui conosce le dinamiche del territorio. Per la canoa è stato un’icona, saprà far bene. C’è un appuntamento importante a Milano coi Mondiali di canoa dal 20 al 24 agosto ed è particolare che sia uno primi eventi dopo l’elezione di Buonfiglio".

Ha citato Milano-Cortina: a che punto siamo?

"C’è una Fondazione che si occupa direttamente dell’organizzazione e poi c’è una società che si occupa delle infrastrutture. Un appuntamento che si sta avvicinando e chiaramente più ci si avvicina e più sale l’aspettativa. È un evento unico in cui far vivere la cultura dello sport per lasciare qualcosa in eredità. Mi auguro che sempre di più nei prossimi mesi si parli di sport e dei valori legati ad esso".

Quale lascito si può avere dai Giochi in casa?

"Ovviamente dobbiamo cercare di valorizzare sempre di più atlete e atleti. Questo significa anche avere un’impiantistica adeguata. Senza quella non si può far sport. Insieme all’ambito della formazione, quello strutturale è il tema centrale. Tantissimi comuni stanno facendo richiesta per accedere al bando regionale, vuol dire che c’è fame di impianti e di riqualificazione dell’esistente. I Giochi lasceranno qualcosa sicuramente, ci sarà l’Arena Santa Giulia che è destinata non solo allo sport, ci sarà certamente la parte relativa alla Fiera, verrà mantenuto il Forum, ma c’è bisogno anche di un’impiantistica di base. Sempre di più è importante ascoltare le esigenze di chi fa sport cercando una via comune. C’è un tavolo di lavoro attivato con la Federazione Atletica Leggera e il Comune di Milano in cui il Coni ha un ruolo e questo dev’essere fatto con tutto il mondo sportivo per trovare delle soluzioni".

Quindi priorità alla riqualificazione prima del nuovo?

"C’è un ambito esistente legato a sostenibilità ed efficientamento energetico, per cui iniziamo a vedere quel che esiste. Di fianco a questo serve una formazione adeguata, perché gli impianti devono essere gestiti. In ultimo, chi ha in mano gli impianti lavora per la collettività, ma deve avere un ritorno per poter dare continuità e standard qualitativi adeguati. Poi c’è anche il nuovo, se guardiamo il territorio lombardo qualcosa servirebbe, ma l’esistente permette un esborso teoricamente minore".