Una mira... da campione. Vittoria tricolore per Gjishti

Gazmir Gjishti si è laureato campione d’Italia nella disciplina ‘Tiro a Palla Combinato’ e nella contemporaneità si è qualificato ai campionati del mondo nel tiro fisso e mobile. Il lunigianese Gjishti assieme alla campana Rosanna Inverso, l’umbro Antonio Paioli e il calabro Filippo Neri faranno parte della nazionale italiana che parteciperà ai prossimi campionati del mondo che si svolgeranno a fine agosto in Campania.

L’imponete manifestazione del ventitreesimo campionato italiano di Tiro a Palla FIDASC si è svolta sulle ridenti colline di Pattano di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno: a rappresentare la Toscana sono stati sei presenze fra tiratrici e tiratori che hanno raccolto ben 6 medaglie due ori, tre argento e un bronzo.

Gazmir Gjishti, di chiare origini albanesi, dopo le esperienze lavorative vissute alla tenera età di quindici anni nell’alta Grecia raccogliendo olive, aranci, meloni, pomodori, all’inizio degli anni duemila dopo essersi innamorato della Formula Uno perché amico di Jarno Trulli e Giancarlo Fisichella riuscì in breve tempo a specializzarsi meccanico, poi ad agosto la ferma decisione di traslocare in Italia, ovviamente su un gommone partì da Valona fino ad arrivare ad Otranto, una breve sosta e via in treno fino ad Asti per andare a trovare i suoi cugini.

Trascorso il Natale in casa dei tanti cugini a Pontremoli fu convinto a rimanere nella città del libro. Colpito dalla spontaneità dei pontremolesi Gazmir Gjishti iniziò a lavorare alle dipendenze del campione del mondo di ciclismo amatori Giovanni Sarti e da lì scatta la passione per il calcio, il passo è breve ed entra in una compagnia di cacciatori, migliorata la mira nasce nell’imprenditore l’idea di andare al poligono provando la carabina.

Dopo faticosi allenamenti nel 2019 è notato dai direttori del poligono che lo invitano a partecipa a gare con carabina dove si impone all’attenzione di direttori del tiro che lo invitano ad essere protagonista a gare nazionali. E dal 2022 è campione italiano tiro combinato 4 posizioni a cento metri, nel 2023 si veste di tricolore nella specialità nel Tiro di campagna a 200 e 300 metri, nella passata stagione nuovamente campione nel tiro a cento metri con carabina e 200 – 300 e sorprendendo tutti con il fucile diventa campione del Mondo.

"Sì, sono davvero contento per aver conquistato il tricolore – Sono state le prime considerazioni del pluricampione pontremolese –. Un’altra straordinaria esperienza che devo ancora realizzare. Una competizione leale, nel segno del pieno rispetto delle regole, che portano dentro oltre al sano agonismo, anche valori essenziali di amicizia e rispetto della sportività".

Enrico Baldini