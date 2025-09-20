UNA RICERCA INGLESE. Dimmi che sport fai e ti dirò che persona sei

Un team di ricercatori dell’Institute of Sport, Exercise and Health dell’University College London ha scoperto che la personalità influenza il modo in cui si relaziona con l’esercizio fisico e quale attività piace di più. Le persone estroverse apprezzano le sessioni ad alta intensità in compagnia e gli sport di squadra. Quelle con tratti di nevrotici preferiscono allenamenti solitari e workout brevi con pause tra una sessione e l’altra. Quelle consapevoli e aperte mentalmente, invece, si dedicano allo sport perché puntano ai benefici piuttosto che al piacere.