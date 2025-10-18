Una strada innovativa per parlare ai calciatori del futuro Il disegnatore Castellani invitato ad incontrare i giovani dei vivai. L’arbitro a fumetti è più simpatico anche dei supereroi

L’attesa per il big match è spasmodica, la tensione sale tra i tifosi delle due squadre. E se per una volta tifassimo per l’arbitro? Può sembrare una provocazione, una battuta ma in realtà non è così soprattutto se pensiamo all’educazione dei più piccoli, affinché il rispetto e il fair play siano un bagaglio da portarsi dietro dalll’infanzia alll’età adulta. "In fondo, fare il tifo per gli arbitri – dice Andrea Castellani (nella foto accanto), illustratore e animatore di Scarperia, in Mugello – non sarebbe così strano, perché sono quelli che hanno più coraggio tra tutti i protagonisti in campo". È il tema del libro “Calciatori contro supereroi“ (Gribaudo editore, 2025) scritto e illustrato dallo stesso Castellani e che ha dato lo spunto per un progetto che porti gli arbitri nelle scuole calcio a parlare con i giovani calciatori.

Un progetto originale. Qual è stata l’accoglienza degli arbitri?

"Ottima. Ancora siamo al livello di un’idea tutta da realizzare, ma c’è già stato un primo incontro con i bambini del San Piero a Sieve al quale hanno partecipato alcuni direttori di gara e il presidente del Comitato regionale toscano arbitri, Tiziano Reni".

Perché ha sentito il bisogno di creare questa storia?

"La storia narrata valorizza la figura dell’arbitro, non solo come elemento necessario allo svolgimento del gioco, ma soprattutto come figura degna di ammirazione da parte dei più piccoli. Questo perché per i bambini l’arbitro è innanzitutto una figura non necessaria: i bambini al parco non usano l’arbitro, non vogliono qualcuno che li limiti. Infatti in tv i piccoli percepiscono l’arbitro come qualcuno che limita i propri beniamini. A questo si aggiungono poi tutte le deformazioni negative che vengono veicolate dagli adulti".

Dunque, far vedere ai ragazzini gli arbitri sotto una luce diversa?

"Questo libro ha come intento la divulgazione verso i più piccoli di una nuova immagine dell’arbitro, più “figo”, meno lontana dal loro sentire"

I bambini devono imparare a conoscere gli arbitri, ma anche viceversa.

"Credo che sia importante far capire, soprattutto agli arbitri più giovani come ragionano i bambini riguardo la figura dell’arbitro, come porsi nei loro confronti (ovviamente non i bambini piccoli che non giocano con l’arbitro) ed eventualmente che tipi di iniziative mettere in atto per iniziare ad arrivare a un rapporto arbitro/giocatore più sano".

Ci racconta la trama del suo libro?

"“Calciatori contro Supereroi“ fa parte di una collana in cui si sfidano Pirati e Vichinghi, Dinosauri e Alieni, e via dicendo. In questa sfida una bambina adora calciatori e supereroi, adora i suoi idoli e farebbe di tutto per un loro autografo. Li incontra entrambi ma, essendo viziatissimi e molto egoisti, il campione e la super-eroina vogliono essere i soli a darle il loro autografo, i soli a essere l’idolo della bambina. Si sfidano a una mega partita di calcio in cui però si distinguono per essere figure piuttosto meschine (in modo comico) ed egoiste. La bambina allora rifiuta il loro autografo e a sorpresa... lo chiede all’arbitro, che si è rivelato il migliore in campo, quello che ha dato miglior prova di sé, ricoprendo il proprio ruolo alla perfezione, tenendo a bada quei bambinoni viziati. Proprio il fatto che l’arbitro, a sorpresa, risulti il migliore, è l’aspetto interessante perché l’arbitro non viene quasi mai neanche preso in considerazione come eventuale migliore in eventi in cui anche lui partecipa. Anzi viene sempre percepito malissimo da tutti".