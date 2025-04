Unahotels Under 18 chiude con successo la Youth BCL a Manisa

Si chiuderà con un bilancio più che positivo la prima storica esperienza per la Unahotels Under 18 alla terza edizione della Youth BCL in corso di svolgimento a Manisa in Turchia. I boys di coach Rossetti giocheranno oggi alle 14 la finale per il quinto-sesto posto contro i tedeschi del Bonn; una sorta di remake dei play-in a cui hanno dato vita le due prime squadre a gennaio scorso proprio in BCL e che vide la Unahotels vincere la serie contro i teutonici per 2-0.

Dopo aver superato brillantemente i locali e aver ceduto il passo ai campioni in carica di Vilnius nel girone eliminatorio, la Unahotels ha superato in semifinale i serbi della Spartak Office Shoes di Subotica 97-72 con un ultimo quarto da urlo, terminato 39-19. Stratosferica, la performance di Deme El Hadji (foto) che ha chiuso con 30 punti (11/19 da 2, 1/2 da 3, 5/7 ai liberi) 19 rimbalzi, 3 assist, 2 recuperi e 4 stoppate in 33 minuti sul parquet.

Unahotels: Borzacca 2, Manfredotti L. 14, Selva 10, Manfredotti A. 21, Carboni 4, Marras n.e., Hadzhyiev 6, Bardelli n.e., Lusetti, Deme El Hadji 30, Emokhare, Abreu 10. All.: Rossetti.