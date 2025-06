Under 12 conquista il podio al torneo Arretium di Arezzo

Grandissimo risultato, con la conquista del podio, per l’Under 12 guidata da Marco Cacioni e Cristian Pagliaccia e del preparatore portieri Angeleri al torneo "Arretium" svoltosi nello scorso weekend ad Arezzo. Una manifestazione che è diventata, ormai, un punto di riferimento per il calcio giovanile aretino e che quest’anno ha registrato la partecipazione di ben 13 club professionistici ovvero Genoa, Perugia, Roma, Pisa, Venezia, Empoli, Fiorentina, Pescara, Torino, Udinese, Ternana, e gli sloveni del Maribor. La delegazione straniera, nel torneo dilettantistico, ha visto anche la presenza di Barca Academy Hungary e Ujbuda Fc.

I ragazzi biancorossi si sono classificati al terzo posto su 40 società partecipanti vincendo tutte le partite del torneo ad esclusione della semifinale con il Torino, posizionandosi davanti a società come Pisa, Genoa, Fiorentina, Maribor, Ternana, Udinese, Roma, Arezzo, Pescara, Venezia ed altre importanti compagini dilettanti presenti con squadre Under 13.

Un plauso particolare al piccolo Grifone Gabriele Fabbi che con 12 reti si è aggiudicato il premio di capocannoniere del torneo.