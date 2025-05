Under 16 Perugia vince 2-1 contro Spal nei quarti di finale playoff scudetto

In un week end di successi, con le Under 17 e 15 che hanno raggiunto i quarti di finale play off, non poteva mancare il terzo brindisi in casa biancorossa.

L’Under 16 di Anelli vince la gara d’andata dei quarti di finale playoff scudetto contro la Spal con un sofferto ma prezioso 2-1. E adesso aspetta il match di ritorno, domenica.

Da calcio d’angolo nasce il gol di Ciappi, che sblocca la gara dopo soli 4 minuti. Cinque minuti dopo la Spal pareggia i conti causa una disattenzione difensiva biancorossa, con Infantocci che scarta Cataldo e mette in rete. Ma il Perugia è vivo e Gueye riporta avanti i suoi al termine di una grande azione solitaria.

Nel secondo tempo è continuato l’equilibrio anche se la traversa ha negato alla Spal il pareggio. Appuntamento a domenica per il verdetto finale con il ritorno quarti di finale playoff Spal-Perugia che si giocherà a Ferrara alle 11.

Perugia: Cataldo, Crescentini, Ciappi, Pierangelini, Bucarini, Castellucci, Kroni (30’ st Iachini), Bosi, Gueye (15’ st Castroreale), Bendini (1′ st Lalleroni), Raffaelli (40′ st + 3′ Tardani). A disp: Arcioni, Auricchio, Alunno, Seppoloni, Sabatino. All: Pierpaolo Anelli

Spal: Zanetti E., Vecchiatini, Brusa, Zanetti M., Siviero (33’ st Bertazzo), Nigro, Fiorellino (10’ st Zompetta), Cassetti, Benazzi (10’ st Minotti), Infantocci (18’ st Rusticelli), Paiola. A disp: Bergonzini, Bui, Berdardinello, Pedriali, Auxilia. All: Eros Schiavon

Arbitro: Roberto De Paolis di Cassino

Marcatori: 4’ pt Ciappi (P), 9’ pt Infantocci (S), 18’ pt Gueye (P)