Unimore premia l'eccellenza sportiva con i premi Mattia Dall’Aglio e Luciano Landi

Unimore, l’università che unisce le città di Reggio e Modena, pone tanta attenzione ai risultati scolastici, ma non dimentica il motto latino del "corpore sano", incentivando le attività sportive, anche con premi di una certa entità.

Nel programma di Unimore Sport Excellence riconoscimenti a tre reggiani con i premi Mattia Dall’Aglio a Vivian Otoibhi Osagie, specialista nel getto del peso e studentessa al primo anno di Infermieristica e Matteo Grisendi, giocatore di basket al primo anno di Laurea Magistrale in Ingegneria meccatronica. Il Premio Mattia Dall’Aglio (2.500 euro) è stato istituito per volontà della famiglia, in memoria di Mattia, deceduto nell’agosto del 2017.

Nella quinta edizione, il Premio Luciano Landi 2023/24 è andato a Francesca Maniero, studentessa, quinto anno di Giurisprudenza, azzurra di hockey su pista.

Archiviati i premi, i ragazzi e le ragazze del CUS MO.RE sono già in pista ai campionati nazionali universitari, in programma ad Ancona in questi giorni, con una delegazione di 130 persone, tra atleti e tecnici. Il CUS MO.RE è presente nei tornei di volley maschile e femminile, Calcio a 11, pallacanestro e rugby a 7. A questi cinque team si aggiungono le presenze individuali nel taekwondo, scacchi, tennis, scherma, judo, lotta, con chiusura per l’atletica leggera di scena nel week-end. E alcuni incoraggianti risultati sono già arrivati, a partire da Elia Torre che nel taekwondo ha vinto la medaglia d’argento.

Nel volley la squadra maschile è in semifinale, mentre le ragazze escono ai quarti.

Nel rugby a sette, con diversi portacolori del Valorugby, squadra imbattuta con tre vittorie nel girone su Catania, Viterbo e Tor Vergata, in attesa di giocarsi le medaglie. Fuori ai rigori la squadra di calcio.

Claudio Lavaggi