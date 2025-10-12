Union Basket in casa . Occasione Bottegone

Debutto casalingo per l’Union Basket, trasferta impegnativa per i Dragons. Questo il quadro della domenica delle pratesi della serie C di basket. Prima uscita davanti al pubblico delle Toscanini per la squadra di coach Paoletti, che alle 18 riceve la visita del Bottegone, ultimo in classifica con zero punti dopo due giornate. L’Union, che è a quota due, vuole confermare il bell’esordio in campionato (alla prima giornata aveva riposato) di domenica scorsa sul campo della Sancat Firenze. "Il Bottegone è un avversario che ci ha sempre creato grossi grattacapi – spiega Paoletti -, vedi la sconfitta subita in casa la scorsa stagione. Noi veniamo da una bella vittoria e sarà importante dare continuità a questo tipo di prestazioni". Dopo la bella vittoria contro il Pino Firenze al supplementare, i Dragons si preparano invece ad affrontare la trasferta di San Vincenzo contro quella formazione che nella passata stagione l’ha sconfitta nella finale play off ma che ha deciso di rinunciare al salto di categoria per questioni legate alla sostenibilità del progetto. La sfida impegnativa si giocherà al palazzetto Giovani di San Vincenzo (inizio alle ore 18). I Dragons, che sono in testa alla classifica a punteggio pieno, si sono allenati con grande attenzione in settimana sulla spinta del successo su Pino: "Abbiamo vinto – dice capitan Milo Staino – giocando una partita senza mai mollare, nonostante avessimo tirato male nel primo tempo. Siamo un gruppo unito e ci diamo una mano tutti quanti". Sulla stessa lunghezza d’onda anche Tommaso Pacini, autore del canestro del pareggio sulla sirena: "Dobbiamo dare tutto su ogni pallone, buttarsi e farlo anche per i compagni. Importante è crederci fino all’ultimo. Con San Vincenzo sarà un altro test difficile perché loro sono una squadra rinnovata ma con il blocco che ha vinto il campionato lo scorso anno". Il coach Edoardo Banchelli sta lavorando per portare la squadra al meglio della condizione nei momenti chiave della stagione. "La nostra è una squadra fisica e lo testimonia la grande mole di rimbalzi in attacco che prendiamo, ci manca qualcosa nel tiro da fuori e qualche dovizia tecnica in più rispetto all’anno scorso. Ma il percorso è lungo e lavorare non ci spaventa".

Massimiliano Martini