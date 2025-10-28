Unione Firenze giornata no. I Cavalieri ne approfittano

Una giornata no per l’Unione Rugby Firenze che, scesa in campo con tutte e cinque le squadre, ha subito altrettante sconfitte, tre delle quali nei derby con i Cavalieri di Prato-Sesto. A parziale consolazione va però aggiunto che, al di là dei risultati, le varie gare hanno comunque offerto spunti importanti per proseguire il lavoro sui singoli e sui collettivi. La squadra di A è stata battuta al Montano di Prato per 38-7. Dopo un buon avvio i gigliati di Daniel Lo Valvo hanno sofferto la pressione dei Cavalieri che sono andati a segno tre volte nella prima frazione, chiusa sul 19-0. Il tentativo di rimonta è arrivato nella ripresa con la meta di Conti trasformata da Chiti ma Prato ha risposto con altre due segnature. Un passivo anche troppo pesante per il gioco espresso dai fiorentini, con segnali positivi dal confronto tra le due mischie e buone note individuali come la prova dell’estremo Pesci e il rientro in campo della terza linea Timperanza dopo una lunga assenza.

La serie B, giocata al Padovani, è rimasta in partita sino alla fine (24-26). Dopo un primo tempo in salita (7-18) la squadra di Vito e Bonanni ha reagito con determinazione: la meta di Cini e quella di Guidotti nel finale, trasformate da Bianchini, hanno tenuto vivo il confronto ma la difesa solida dei Cavalieri ha resistito all’assalto gigliato.

Il terzo derby perso – anche questo a Prato - è quello dell’under 18 nazionale che, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 15-3, ha subito nella ripresa la rimonta dei padroni di casa che hanno ribaltato il risultato vincendo di misura (25-22).

Le altre due squadre URF: la C è stata battuta a Perugia dallo Junior per 22-3 mentre l’under 18 regionale ha perso in casa dal Tirreno per 12-20.

Franco Morabito