Unione Rugby Firenze: Derby toscano e addio al Lodigiani

Una domenica di grandi emozioni per l’Unione Rugby Firenze che scende in campo nella 18ª e ultima giornata dei campionati di serie A e B mentre proseguono le sfide decisive per la serie C e l’under 18 nazionale. Il match clou sarà senz’altro quello della Prima squadra di Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo, terza in classifica con 58 punti, che affronterà alle 15.30 la capolista Livorno (78) in un derby toscano di alta intensità. Oltre a una partita importante per chiudere al meglio una stagione assai positiva – la seconda dei biancorossoviola in A – si accompagna anche un appuntamento storico; sarà infatti l’ultima gara ufficiale al Lodigiani di Campo di Marte prima dell’avvio dei lavori di ristrutturazione che terranno il rugby fiorentino lontano dal campo principale del Padovani per un lungo periodo.

Per celebrare l’occasione è stata organizzata la festa "Saluto alla Tribuna": un’occasione di condivisione per tutto il popolo del rugby gigliato. La giornata sarà arricchita da eventi, partite giovanili, il corridoio degli under all’ingresso in campo, la consegna di un omaggio ai volontari, foto ricordo e un momento conviviale con veterani e appassionati. Tornando al derby, all’andata i labronici si imposero per 26-10 grazie a una maggiore determinazione e concretezza ma i fiorentini uscirono dal campo a testa alta per la mole di gioco costruita durante tutto l’incontro, e con la prova maiuscola di Riccardo Chiti, ventiquattrenne di Bagno a Ripoli, uno dei migliori.

Ultima giornata anche per la squadra di B di Francesco Sacrestano, attesa dal derby in trasferta (Sesto Fiorentino, ore 15.30) contro i Cavalieri Union di Prato. L’URF, penultima con 21 punti, si prepara ai playout dopo un campionato difficile. All’andata, i pratesi vinsero 17-8 al Lodigiani: questa sarà l’occasione per chiudere con orgoglio la regular season. Terzultima giornata, invece, per la C impegnata sul campo del Tirreno (Cecina, 15.30) con i gigliati di Claudio Suriano secondi in classifica e ancora in lizza per il primo; e penultima per la under 18 nazionale di Peppe Sorrentino, che giocherà a Colorno (12.30) per blindare il terzo posto.

Franco Morabito