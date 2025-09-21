Un’Italia da record ai Mondiali di atletica: sette medaglie e un balzo nel futuro

Tokyo, 21 settembre – Più di un dubbio c’era, prima della partenza per Tokyo. Ma questi Mondiali di atletica in chiusura ci hanno regalato imprese in serie da parte degli azzurri. Con sette medaglie, è arrivato il record di podi in una rassegna iridata per l’Italia, che si rilancia ulteriormente cavalcando quella onda meravigliosa onda di successi partita ai Giochi di Tokyo nel 2021. E il fatto che proprio gli eroi olimpici, Jacobs, Tamberi e Tortu, siano rimasti largamente fuori dalla lotta per le medaglie (Stano era poi out per infortunio) e ci sia stata anche l’eliminazione choc di Iapichino, testimonia di come il movimento abbia saputo cambiare molto in fretta sempre nel nome del successo. Posto poi che Marcell, Gianmarco e Filippo potranno benissimo rientrare in gioco nelle prossime grandi manifestazioni. Così come Diaz, una delle nostre punte di diamante, arrivato non perfette condizioni. La perla indimenticabile rimarrà il trionfo di Furlani, volato a 8,39 nel lungo a venti anni. La sua classe è pari alla sua costanza. Davvero non si intravedono limiti per lui. Ma abbiamo applaudito infinitamente Battocletti, sul podio nei 10mila e nei 5mila spaventando e superando stelle africane, Dallavalle per l’argento nel triplo arrivato battendo assi e infortuni, Palmisano che ha firmato l’ennesima impresa arrivando seconda nella 35 chilometri di marcia. Fabbri è una certezza nel peso, e il bronzo è persino poco rispetto ai suoi meriti, e c’è stato poi un altro bronzo tanto splendente quanto inatteso, quello di Aouani nella maratona maschile.

Nel medagliere, ‘colpa’ del solo oro, siamo arrivati decimi. Ma per medaglie vinte, quarti. I nostri podi hanno un’età media di 26,5 anni, e questo dice quanto sia ‘futuribile’ la nostra nazionale. Anche molto consistente: se la 4x400 femminile fosse arrivata sesta e non ottava nella finale di oggi, sarebbe arrivato anche il record di punti tra tutte le competizioni iridate cui abbiamo preso parte nella storia. Non è della staffetta, sia chiaro, ma è solo per ribadire la nostra grandezza ‘diffusa’. Aspettando anche che arrivi, senza fretta, la giovanissima Doualla nello sprint.

"In Italia è atletica-mania, siamo il traino dello sport italiano e non invidio Sinner e il tennis”, dice il presidente federale Stefano Mei, presidente Fidal. “La nostra – prosegue – è una squadra con atleti che riescono a essere combattivi in modo corretto, dignitosi quando va male e misurati quando va bene. Non ho parole per ringraziarli, sono felice più di quando ero atleta, mi sembra di essere in campo con loro. Jacobs? Derubricherei le sue parole a sfogo. Come Tamberi, potrà arrivare fino ai Giochi di Los Angeles ma dovrà capire come muoversi, gli ultimi mesi senza allenatore al fianco gli hanno tolto qualcosa. Non può essere che finisca così, deve trovarla lui la forza”.