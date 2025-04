Universal Cup: l'Under 11 di Gambini e Pizziconi brilla in Versilia

Ottimo il percorso al torneo "Universal Cup", che è stato disputato in Versilia, per l’Under 11 di Gambini e Pizziconi. I giovani biancorossi prima tengono testa all’Inter anche se alla fine escono sconfitti, nell’ultima sfida che chiudeva la prima fase contro il Fucecchio hanno la meglio per 1-0 classificandosi al secondo posto del girone (dietro l’Inter) e qualificandosi così ai turni successivi. Dopo aver perso per 1-0 contro i maltesi dell’Hibernians, i ragazzi biancorossi hanno vinto una partita epica contro il Pisa per 4-1 su un campo reso quasi impraticabile dalla pioggia.

Nell’ultima tornata di gare prima la vittoria ai rigori per 4-3 contro i cinesi del Guangzhou Qasf mentre nell’ultima gara, stremati, hanno ceduto al Lecco 4-0.

Al termine della lunga competizione per i biancorossi la soddisfazione di un piazzamento più che decoroso, con un ventiseiesimo posto in classifica con 64 squadre che hanno partecipato. Al primo posto si è piazzato il Milan, secondo il Manchester City, terzo la Juventus e quarto l’Ajax.