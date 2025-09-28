Urlo Milan, la curva ritrova la voce. Conte vuole darsi subito alla fuga. Il Diavolo prova a metterci la coda

di Luca MignaniGuai a scoprirsi. Massimiliano Allegri e Antonio Conte la sanno troppo lunga per farlo, vedansi i 26 titoli panchinari in bacheca (rispettivamente 16 e 10). Sminuire il big match di questa sera alle 20.45 a San Siro no, non si può. Soppesare ogni sfumatura e balzo avanti, con qualche dribbling d’esperienza, però, sì. Acqua sul fuoco. Ma fuoco che cova, sotto l’apparente cenere. Questione di numeri, più che di parole: Napoli imbattuto in campionato, Milan che vince e non subisce reti da quattro gare tra Serie A e Coppa Italia. E con il pari di ieri della Juventus, i partenopei possono scappare a +4 e i rossoneri sorpassare i bianconeri. Questione di accostamenti, anche: perché questo Diavolo, senza Europa, a molti ricorda proprio gli azzurri dell’anno scorso. "Giochini mediatici", archivia alla svelta Conte. "Non mi interessa. A me piace giocare ogni tre giorni. Il Milan deve fare la Champions", ribadisce l’obiettivo prioritario Max.

Equilibrio, in campo come fuori, la parola d’ordine. Da "è passato poco più di un mese dal ko con la Cremonese e non abbiamo risolto nulla", a "questa partita non vale 70 punti". Dai pranzi tutti insieme a giacca e cravatta obbligatorie. Soffia, forte, il vento del cambiamento su Milanello. E non solo. Dopo 42 giorni di stop tornerà Leao ("ha due mezzi allenamenti nelle gambe, non so quanti minuti potrà fare"). Dopo mesi di contestazione e silenzi, la Sud torna a cantare anche a San Siro (striscioni e bandiere torneranno da Milan-Fiorentina). Più di 72mila biglietti venduti, ma non ci saranno i tifosi napoletani residenti in Campania, causa divieto di trasferta. Inghippi esterni, magagne interne per i campioni d’Italia: oltre a Lukaku, Rrahmani e Buongiorno, "abbiamo altri problemi", ha tagliato corto Conte. In difesa: causa affaticamento, out anche per Spinazzola e il suo primo sostituto, Olivera. Non mancheranno le stelle. Qui, Allegri e Conte non vanno più a braccetto. "Modric? Oggi, quelli come lui, nel mondo, non si contano sulle dita di una mano", carica il rossonero. Tutt’altro il collega: "De Bruyne? Dal City a qui sono cambiate tantissime cose, sta dando una mano. Come per tutti: si lavora, si migliora". Concetto, quest’ultimo, in comunissimo con Allegri e con il quotidiano martellare di Max.

Una frase, su tutte, ritorna: "Per il Milan vincere deve essere la normalità, perdere l’eccezione". Anche questa sera, anche alla vigilia della sfida con la Juventus: Allegri, piuttosto, aveva drizzato le antenne in direzione Udine. Di fatto, però, il primo crash test per il nuovo Diavolo è questo. In una sfida nella sfida, quella col "bravissimo" Conte che si rinnova a distanza di 12 anni. E che Allegri, su 8 precedenti, ha vinto solo la prima volta: un Cagliari-Atalanta (3-0) datato novembre 2009. Molto è cambiato. In più, un anno sabbatico alle spalle: "Io Evoluto? Questione di percezione, dipende dai risultati. Se perdo non lo dicono più".

Pragmatismo, in perfetto stile Max. Pochi dubbi: soprattutto tra Fofana e Loftus-Cheek (favorito il francese). Pochi dubbi, al di là dell’operazione “spegnere i bollori” esplicitata dai due tecnici, sul peso di una partita da scudetto. In una settimana che, per il Napoli, dovrà anche far rima con riscatto in Champions. In una settimana invece senza Europa per un Diavolo che vuole riappropriarsi della propria storia. Questa sera ne torna il profumo. Con l’occasione di dare altri colpi (decisi) di straccio. Sull’ottavo posto dell’anno scorso. E sulle sue altre ruggini.