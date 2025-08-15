Vacanze finite, da oggi il weekend del Gp d’Austria. Pecco ha vinto le ultime tre edizioni e spinge la sua Ducati: "Io ci credo». Marc vede già il titolo: "Solo io posso perderlo»

"Quanto mi manca per diventare campione del Mondo? Diciamo – sorride Marquez – che a questo punto, solo io... potrei riaprire la stagione commettendo qualche errore. Un vantaggio di 120 punti sull’avversario più vicino è un bottino importante...". Un po’ filosofo e un po’ calcolatore, Re Marc riaccende la MotoGp dopo la pausa per le vacanze, iniziando una sorta di conto alla rovescia nella direzione del titolo 2025.

Si riparte con il Gp d’Austria, gara numero 13 del calendario. Gara su una pista su cui Marquez non ha mai vinto. "E’ vero – sottolinea –. In Austria ho sempre sofferto molto dietro le moto rosse. Adesso su una Ducati ci sono io e quindi farò di tutto per correggere questa statistica".

Un spunto in più per immaginare che il weekend austriaco sarà un duello in casa Ducati, visto che al Red Bull Ring, Bagnaia si sente a casa, forte delle tre vittorie nelle ultime tre edizioni.

"Questa pista – dice Pecco – è sempre stata molto favorevole a Ducati e nelle ultime tre stagioni abbiamo centrato il massimo risultato. Sono contento di tornare e di cominciare qui la seconda parte della stagione. D’ora i poi ci aspettano tante piste tra le mie preferite: tecniche". Riflettori punttati anche su Marco Bezzecchi (Aprilia). "La pista mi piace e ho sempre fatto buone cose".

Il programma. Oggi,libere MotoGp (ore 10.40); pre-qualifiche (15); domani, libere MotoGp (10.05), qualifiche (10.45), Sprint Race (15); domenica warm up MotoGp (9.40) poi le gare: Moto3 (11), Moto2 (12.15), MotoGp (14). Tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.