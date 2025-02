Vale, esordio d’argento in Australia: "Un podio fantastico che mi esalta"

"Questo podio è fantastico. Questo risultato è il modo migliore e più esaltante per iniziare la stagione".

Valentino Rossi sorride, salta e brinda, mentre alza al cielo il trofeo che racconta bene il secondo posto alla 12 Ore di Bathurst, il primo appuntamento del 2025 per l’Intercontinental Gt Challenge. Il week end della gara in Australia, una classicissima della categoria, è stato praticamente perfetto e Vale (con gli altri due ‘ragazzi’ del team Wrt, Weerts e Marcello) lo ammette con orgoglio, senza però una zampata di autocritica. "Siamo stati bravi e forti in tutte le sessioni _ sono parole di Rossi _, anche se devo ammettere che un mio errore ha rischiato di rovinare tutto. Ho sbagliato e abbiamo dovuto scontare una penalità che avremmo potuto pagare a caro prezzo, per fortuna…".

Per fortuna la potenza della Bmw del team Wrt si è rivelata decisiva e il numero 46, una volta pagato con il ‘giro lento’ la penalità, ha acceso una rimonta da numero uno. Fino, appunto, a conquistare il secondo posto finale e un podio che vale oro anche in prospettiva. "La nostra auto (Bmw M4 Gt3 ndr) _ continua Valentino _ ha bisogno di una pulita. Non può e non devo forzarla per ottenere il massimo e questo ci lascia a disposizione un potenziale di miglioramento prezioso e importante e in vista del futuro".

Futuro che rivedrà Rossi in gara a fine mese nella prima prova del Mondiale, nella 1812 km del Qatar, prima di proiettarci nel cuore della stagione che vivrà il clou nella 24 Ore di Le Mans che Rossi vuole provare a vincere per coronare il suo sogno a quattro ruote. Rossi sorride sul podio australiano e rivede la gara attimo per attimo che, resettato l’errore, è stata un condensato di emozioni forti.

La Bmw numero 46 ha vissuto un inizio della 12 Ore subito brillante, in una porzione di gara è stata addirittura in testa con la prospettiva di poter puntare al successo. "Questo _ chiude Valentino _ significa che abbiamo la possibilità di fare ottime cose e divertirci molto in questo 2025". Con la 24 Ore di Le Mans sempre più nel mirino. Con l’obiettivo di confezionarsi un sogno bello e non impossibile.

Vale c’è.