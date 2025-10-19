Valentino Rossi ha vinto la 8 Ore di Indianapolis
Il Dottore ha trionfato alla guida della M4 GT3 Evo numero 46 del team Wrt assieme al sudafricano Kelvin van der Linde e al belga Charles Weerts
Indianapolis, 19 ottobre 2025 - Valentino Rossi ha vinto la 8 Ore di Indianapolis. Il Dottore ha trionfato al volante della Bmw M4 GT3 Evo numero 46 del team Wrt assieme al sudafricano Kelvin van der Linde e al belga Charles Weerts.
Nonostante un diluvio durante la corsa Rossi è riuscito a ripetersi sul circuito di Indianapolis, dove 17 anni in MotoGp aveva battuto Nicky Hayden al termine di un duello avvincente su due ruote.
Valentino ai microfoni: "Sono molto contento perché è stata una gara fantastica e alla fine siamo stati molto fortunati. Vincere qui per me è davvero speciale perché lo avevo già fatto nel 2008 con la MotoGP, quindi è qualcosa di fantastico. E sono anche molto felice di aiutare Kelvin a vincere il campionato".
