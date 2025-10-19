Indianapolis, 19 ottobre 2025 - Valentino Rossi ha vinto la 8 Ore di Indianapolis. Il Dottore ha trionfato al volante della Bmw M4 GT3 Evo numero 46 del team Wrt assieme al sudafricano Kelvin van der Linde e al belga Charles Weerts.

Nonostante un diluvio durante la corsa Rossi è riuscito a ripetersi sul circuito di Indianapolis, dove 17 anni in MotoGp aveva battuto Nicky Hayden al termine di un duello avvincente su due ruote.

VICTORY FOR #46 IN INDIANAPOLIS SEALS IGTC TITLES FOR KELVIN VAN DER LINDE AND BMW🏆 Team WRT wrapped up its IGTC campaign in style, securing both the Drivers’ and Manufacturers’ Championships with a victory and a double podium finish at the Indianapolis 8 Hour 🏁#WRT #Indy8H pic.twitter.com/roECNGPSrS — WRT - W Racing Team (@followWRT) October 19, 2025

Valentino ai microfoni: "Sono molto contento perché è stata una gara fantastica e alla fine siamo stati molto fortunati. Vincere qui per me è davvero speciale perché lo avevo già fatto nel 2008 con la MotoGP, quindi è qualcosa di fantastico. E sono anche molto felice di aiutare Kelvin a vincere il campionato".