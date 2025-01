Valentino Rossi papà bis : "Benvenuta Gabriella"

"Benvenuta Gabriella" e loro, Valentino e Francesca Sofia in posa, felici, sorridenti, abbracciati.

"Il nostro cuore esplode di amore", continua il messaggio social con cui Rossi ha lanciato al mondo l’annuncio di essere papà per la seconda volta. Il sottofondo? Il brano dell’amico, dell’altro Rossi, Vasco. Quale? Ovviamente "Gabri".

Per la famiglia Rossi-Novello, Gabriella è la seconda bambina dopo l’arrivo della primogenita Giulietta il 4 marzo 2022.

E il nuovo fiocco rosa in casa Valentino è arrivato proprio nelle ore in cui al Ranch si comincia a organizzare la 100 km dei Campioni, che di fatto è l’appuntamento che in qualche modo accende la stagione del motori, delle due ruote.

La notizia di Rossi papà per la seconda volta ha fatto in un attimo il giro del... paddock della MotoGp. Le prime congratulazioni sono arrivate ovviamente da ’zio’ Luca Marini, il fratello di Valentino con la moglie Marta e poi via via tutti i ragazzi dell’Academy con Pecco Bagnaia in... pole, oltre all’amico di sempre – e numero uno del suo team, il Pertamina-Vr 46, Uccio.

Auguri e abbraccio anche dal mondo della musica, dall’amico Cesare Cremonini a Jovanotti, passando per Laura Pausini.

Rossi papà-bis tornerà in pista esattamente la prossima settimana, appunto sullo sterrato del Ranch per la due giorni della 100km, per la sfida a cui sono già stati invitati, fra gli altri, Bagnaia, Bastianini, Acosta e ovviamente, Marini.

Riccardo Galli