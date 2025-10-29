Vela, America’s Cup senza una barca Usa: non era mai successo dal 1851

Napoli, 29 ottobre – L’America’s Cup del 2027 a Napoli senza una imbarcazione americana, dopo 37 edizioni. "American Magic ha confermato oggi che non parteciperà alla 38esima edizione. La decisione fa seguito a una revisione completa dell'attuale Protocollo e Accordo di Partnership dell'evento e al loro allineamento con gli obiettivi sportivi e strategici a lungo termine del team". Lo ha scritto il team Usa sul suo sito, ufficializzando per la prima volta nella storia del trofeo delle Cento Ghinee l'assenza di una barca americana. "Dopo un ampio confronto con il Defender, il Challenger of Record e gli altri team, abbiamo concluso che l'attuale struttura non fornisce ad American Magic il quadro necessario per gestire una campagna altamente competitiva e finanziariamente sostenibile per la 38a America's

Cup", ha dichiarato Doug DeVos, Team Principal di American Magic. "Abbiamo a cuore l'America's Cup e ciò che rappresenta. Tuttavia, per un team impegnato nell'eccellenza a lungo termine, l'allineamento tra sostenibilità finanziaria e prestazioni competitive è essenziale. Al momento, non crediamo che ci siano le condizioni affinché American Magic possa competere”. ”Anche se American Magic non prenderà parte alla prossima edizione dell'America's

Cup, il team resta pienamente impegnato nel suo scopo fondante: costruire una piattaforma velica americana ad alte prestazioni che competi e vinca sulla scena mondiale". "Ora la nostra attenzione si sposta sul futuro", ha affermato Mike Cazer, ceo di American Magic. Nell’albo d’oro del leggendario trofeo velico, un sindacato americano ha vinto ben 30 volte dal 1851. L’ultima nel 2013, con Oracle.