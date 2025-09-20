Vela, Coppa America 2027 a Napoli: al Salone Nautico l'accordo con Confindustria

Genova, 20 set – Giornata all’insegna della Coppa America al Salone Nautico di Genova. La Vecchia Brocca è stata protagonista all’evento in corso di svolgimento nella città ligure, in occasione della firma dell’accordo tra gli organizzatori della 38esima America’s Cup, che si svolgerà a Napoli nel 2027 e Confindustria Nautica. Nell’occasione è stato presentato anche il masterlplan di un evento che metterà l’Italia al centro del mondo velico per la più antica competizione di questo sport che per la prima volta in 164 anni di storia si svolgerà proprio nelle acque del golfo campano. A sfidare i Kiwi, Defender della Coppa, ancora una volta anche Luna Rossa che ha rinnovato la sua sfida dopo la delusione dell'ultima edizione nella quale fu fermata da Ineos in finale di Louis Vuitton. Oltre al Ceo di Team New Zealand, Grant Delton, e al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi presenti anche i vertici di Sport e Salute, soggetto attuatore dell’America’s Cup 2027 e Piero Formenti, presidente dell’associazione dei costruttori di barche e yacht. “Abbiamo scelto Napoli per due motivi - spiega Dalton - Il primo sono le condizioni di vela, perfette soprattutto in primavera ed estate. Il secondo è la passione che abbiamo trovato a Napoli, e che abbiamo sperimentato già in altre regate”. Nel corso della presentazione ha sottolineato anche l’importanza di un trofeo del genere anche il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo: “Questo accordo assume un significato ancora più profondo, perché le vele che solcheranno il golfo di Napoli potranno ridare una speranza anche alla rinascita di Bagnoli. In questa direzione si inserisce il protocollo d’intesa che oggi è stato siglato tra Confindustria nautica e America’s cup Event. Per la prima volta nella storia, il trofeo velico più antico e più prestigioso al mondo, l’America’s Cup, sarà a Napoli. Un’opportunità straordinaria per il nostro Paese e per le imprese italiane che guidano il mondo della nautica”. La 38esima Coppa America vedrà appunto anche il ruolo centrale di Sport e Salute, con il presidente Marco Mezzaroma ad illustrare il ruolo e l’importanza della kermesse per il nostro Paese: “La nostra è una società che ha una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi internazionali, ma con l’America’s Cup abbiamo alzato l’asticella. L’America’s Cup è innovazione, energia, futuro. Ma è anche tradizione. Era quasi inevitabile che l’Italia, ponte naturale nel Mediterraneo, fosse chiamata ad ospitare una competizione del genere, ma stiamo già lavorando in sinergia con tutti i vari attori protagonisti per permettere a questo evento di proiettare nel Mondo l’immagine del nostro Paese e, soprattutto, lasciare un’eredità importante”.