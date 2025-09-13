Vela, SailGP 2025: prima vittoria per l'Italia con Ruggero Tita

Saint-Tropez, 13 settembre 2025 – Arriva il momento dell’Italia anche in SailGP. Nella nona tappa della competizione in corso di svolgimento a Saint-Tropez c’è stata la prima vittoria del catamarano tricolore timonato dal due volte oro olimpico Ruggero Tita. Il Red Bull Italy SailGP Team ha concluso la terza regata di flotta del venerdì davanti a tutti dopo che le prime due prove erano state vinte dagli australiani di Bonds Flying con Tom Slingsby (in questo caso l’imbarcazione italiana si è dovuta ritirare per una serie di problemi tecnici) e dai neozelandesi di Black Foils limonati da Peter Burling, oro a Rio 2016 nella classe 49er e tre volte vincitore dell’America’s Cup con Emirates Team New Zealand. Gli italiani in questo caso avevano chiuso al sesto posto con il loro F50 dopo aver risolto a tempo di record i problemi della regata di flotta precedente.

Nella Race 3 poi la storica vittoria in questa stagione di esordio nel SailGP, ottenuta grazie ad una buona partenza e al consolidamento della leadership nei momenti chiave, specialmente nella difesa dagli attacchi della Francia di Quentin Delapierre e la Spagna di Diego Botin. Nell’ultima prova del venerdì poi un undicesimo posto. Con i punti conquistati nella prima giornata di gare, Red Bull Italy SailGP Team sale così a 15 lunghezze, al nono posto della classifica generale. Giornata cancellata invece oggi a causa delle condizioni climatiche avverse.

“Siamo un po’ amareggiati dal fatto che non abbiamo regatato nell’ultima giornata di gare, - commenta Ruggero Tita - poteva essere una grande regata perché ieri abbiamo vinto una prova, abbiamo dimostrato a noi stessi che stiamo lavorando nella direzione giusta e sicuramente vincere una prova ci fa rendere conto che possiamo davvero essere tra i primi. Dall’altra parte siamo un po’ delusi perché abbiamo avuto un problema tecnico alla prima regata che non ci ha permesso di regatare, mentre nell’ultima prova della giornata di venerdì abbiamo perso qualche posizione per alcuni errori che abbiamo commesso”.

Il timoniere italiano però guarda già avanti, alla prossima tappa che si terrà in Svizzera il 20-21 settembre: “Adesso abbiamo quattro giorni prima della tappa di Ginevra in cui dovremmo riguardare i dati, rivedere cosa abbiamo sbagliato, ma soprattutto prepararci a condizioni molto diverse rispetto a quelle che abbiamo trovato qui, quindi resecare un pochino tutta la nostra impostazione per prepararci al prossimo evento”. Un fine settimana dai due volti dunque quello francese che però fornisce anche buoni segnali di crescita per un team che è appena all’inizio del suo percorso.