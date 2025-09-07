VELA. Sfida giocosa tra piccoli velisti sul Lago di Gramolazzo. Stefano vince un Optimist

La gara è diventata gioco senza perdere, anzi forse acquistando, lo spirito vero dell’andare a vela. Si è tenuta nei giorni scorsi sul lago di Gramolazzo l’edizione 2025 del Trofeo Bardi-Garzetti-Nardini organizzato dal Club Velico Marina di Massa con il patrocinio del Comune di Minucciano. Le squadre dei giovanissimi appartenenti ai circoli iscritti si sono sfidati in una serie di prove, dal tiro alla cima, alla partenza dalla spiaggetta per portare la barca in acqua (dopo aver montato timone e deriva hanno anche dovuto raggiungere un cancello tra due boe a 100 metri da terra), l’entusiasmante staffetta dei nodi Savoia, il gioco di “scuffia” con raddrizzamento e svuotamento della barca capovolta nell’acqua 180 gradi. Una prova vera di tutto quello che serve per andare in braca a vela con sicurezza e padronanza. A vincere è stata la squadra C colore blu con un totale di 13 punti. Solo un punto in meno per la seconda, la squadra D di colore giallo, terza la squadra A di colore bianco, quarta la squadra B di colore rosso. A sfidarsi sono stati i circoli di Marina di Massa, Torre del Lago Puccini, Compagnia della Vela di Forte dei Marmi, Yachting Club Versilia. Il tutto è stato reso possibile grazie al coordinamento del comitato dei Circoli Velici Versiliesi. Momento clou della giornata è stata l’estrazione a sorte della barca Optimist messa in palio grazie al contributo della Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana - Gruppo Bcc Iccrea. La barca sarà in uso esclusivo al giovane Stefano mentre la proprietà rimarrà al suo Circolo Velico di Torre del Lago Puccini.