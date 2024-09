Venerdì alle 19,30 appuntamento con il Golden Gala. Tamberi, Jacobs e Battocletti. A Roma è uno show Olimpico

Campioni olimpici ed europei, vere e proprie bandiere azzurre. Venti atleti, capitanati da Gimbo Tamberi vanno alla conquista del Golden Gala di Roma, venerdì sera dalle 19.30. È pronta a splendere ancora Nadia Battocletti (foto), doppio oro agli Europei nello stesso stadio, ma soprattutto medaglia d’argento ai Giochi nei 10mila metri: stavolta è ingara nei 1.500, al cospetto di sua maestà Faith Kipyegon (Kenya), tre volte oro olimpico della specialità. Nel triplo può brillare il bronzo a Parigi e due volte campione della Diamond League Andy Diaz, che troverà il campione del mondo Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso). Grande attesa allo stadio Olimpico per le icone Jacobs e Tamberi. Jacobs, quinto nei 100, quarto con la staffetta, tornerà al Golden Gala dopo quattro anni, per affrontare avversari galattici tra cui l’oro olimpico dei 200 Letsile Tebogo (Botswana), l’argento dei 100 Kishane Thompson (Giamaica). Con Marcell l’altro azzurro Chituru Ali. Nel salto in alto, la Curva Sud non vede l’ora di infiammarsi per Tamberi. Rinfrancato dal successo con 2,31 di domenica in Polonia, l’obiettivo ora è infrangere il tabù Golden Gala, mai conquistato. Incontrerà il campione olimpico Hamish Kerr e il futuro dell’alto azzurro, Stefano Sottile. Caccia al podio per Leonardo Fabbri (peso) e Lorenzo Simonelli (110 ostacoli). I biglietti del Golden Gala sono in vendita su ticketone.it.