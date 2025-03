Ventinovesima giornata. Oggi scontro salvezza. Legnago Salus-Milan U23

Dopo le sfide del sabato, la ventinovesima giornata di campionato prosegue oggi con quattro partite, tre in agenda alle 15. Nel primo pomeriggio scendono in campo Legnago Salus-Milan Futuro, Ternana-Torres e Pianese-Rimini. Alle 17,30 invece, è in programma la sfida Campobasso-Pineto. Il turno di campionato si chiuderà con il posticipo in programma al "Renato Curi": Perugia-Ascoli si gioca domani sera alle 20,30 a Pian di Massiano. La sfida sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, anche su Rai Sport.