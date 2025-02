Verso il match del Marassi. Questa Samp ora fa più paura. Bagarre playoff, cosa è cambiato

L’ultimo giorno, chissà perché, si muovono sempre tutti quasi a voler riparare a errori o per la smania di chiudere trattative. Tanto hanno fatto, in particolare, le squadre coinvolte nella lotta alla permanenza in serie B, potenzialmente avversarie del Modena.

La regina è stata la Sampdoria, peraltro prossima avversaria della squadra di Manedelli (la sfida è in programma a Genova sabato alle 17.15). Colpo tra i pali con l’arrivo di Cragno (portiere ex Cagliari e Sassuolo), in difesa arrivano dal Venezia Altare e l’esterno Beruatto, davanti Sibilli e il fantasista del Lecce Oudin (foto), oltre ad Abiuso. Acquisti massicci li ha fatti anche la Salernitana e i primi risultati si sono già visti. Prima di tutto, il cambio in panchina e l’approdo di Breda. Poi la rivoluzione in attacco con gli arrivi di Cerri dal Como e di Raimondo (decisivo nel successo con la Cremonese), Caligara a centrocampo e il portiere della Fiorentina Christensen, enorme con tre parate storiche nell’ultima giornata. Impatto importante anche per Pyythia, passato dal Bologna al Sudtirol e già autore di tre reti. La squadra di Castori ha acquisito anche Gori dall’Avellino, Barreca dalla Sampdoria e Vergani dal Pescara. Il Frosinone tenta il tutto per tutto con il ritorno di Lucioni in difesa, ex capitano, e con Di Chiara per il ruolo di esterno. Mossa simile ha fatto il Cittadella. Dal Monza arriva (e ritorna) Davide Diaw, l’ex attaccante canarino ha firmato a titolo definitivo coi veneti. Poco ha fatto la Reggiana, prendendo in prestito dal Bologna il difensore Sosa e Justin Kumi dal Sassuolo per il centrocampo.

Passando a chi galleggia in zona Modena a ridosso dei playoff, i colpi del Palermo sono da serie A. Oltre 4 milioni per Joel Pohjanpalo rappresentano un raro esempio di potenza economica, i rosanero hanno acquistato anche Emil Audero per la porta. Il Mantova non cambia ma inserisce il solo Giordano, la cui traversa al Braglia ancora trema. Il Cesena rinforza l’attacco con il neroverde Russo e La Gumina, a centrocampo arriva l’ex Palermo Dario Saric. La Carrarese, tra gli altri, fa due colpi pesanti come Melegoni e Torregrossa. La parola passa ora al campo, quel che è fatto, è fatto e da qui non si torna più indietro.

Alessandro Troncone