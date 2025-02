Verso il match. Ultimi ritocchi: Chierico. Damiani e Capello ok

Ha ancora due giorni di tempo Cristian Bucchi per approfondire la conoscenza del gruppo e preparare nel miglior modo possibile il suo debutto in panchina al "Libero Liberati" di Terni lunedì sera alle ore 20,30 contro i rossoverdi di Abate. In queste ultime sedute di allenamento, il tecnico romano cercherà soprattutto di limare alcuni aspetti tecnico-tattici: si va verso la continuità a livello di modulo, con il 4-3-3 come prima opzione, ma con alcune variazioni di uomini e compiti tattici. Un aiuto a Bucchi lo sta dando l’infermeria, che si sta svuotando dopo l’affollamento delle settimane scorse. Chierico, che aveva già rimesso piede in campo a Gubbio, ha svolto un’altra settimana di lavoro in gruppo, dove si è rivisto anche Damiani, anche lui in odore di prima convocazione nel nuovo anno. L’unico indisponibile dovrebbe essere Settembrini, alle prese ancora con un fastidio al ginocchio. Pericolo scampato, invece, per Capello, a pieno regime dopo aver saltato la prima delle due trasferte in Umbria per un affaticamento. Per lui potrebbe anche arrivare il debutto da titolare con il cavallino sul petto. Bucchi lo sta infatti provando nel tridente insieme a Ravasio e Pattarello.

L. A.