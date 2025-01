Verso la gara di domenica allo stadio Zini. La Cremonese viaggia spedita. È in serie positiva da sei partite

La trasferta di Cremona, per il Modena, non è esattamente la partita più semplice nella quale andare alla ricerca del riscatto e di una vittoria che manca dal 21 dicembre. Sulla carta, laddove si fanno i ragionamenti che partono dal campo e che il campo può smentire, la Cremonese è infatti uno degli avversari più scorbutici da affrontare in questo momento: sebbene contro squadre di bassa classifica, Frosinone e Cosenza, viene infatti da due larghe vittorie nelle prime gare del nuovo anno (3-0 in casa dei ciociari, 3-1 allo Zini con i calabresi), non perde dall’8 dicembre e nell’ultimo mese ha consolidato la propria classifica sino ad assestarsi al quarto posto, attualmente con 6 punti di margine sul Palermo, quinto, e altrettanti in meno rispetto allo Spezia, terzo. La serie positiva è aperta da 6 partite (3 vittorie e 3 pareggi: è la più lunga di questa stagione per i grigiorossi), ma la partita con il Modena è considerata una sorta di esame di maturità per la squadra di Stroppa, che dovrà fare a meno del suo leader difensivo, Bianchetti, e di Collocolo, peraltro a mercato aperto e dopo la partenza di Lochoshvili. Attenzione, però: l’ultima sconfitta della Cremonese avvenne contro una Reggiana, al tempo, in piena crisi di risultati, un po’ come i gialli oggi, e del resto l’ultima vittoria del Modena fu contro il Pisa, nella partita apparentemente meno semplice dell’ultimo mese. Insomma: difficile sì, scontata no.

l.l.