Verso l’Argentina. Grifo: Seghetti non partirà. Giunti sì, ma la B chiama. Cessione molto probabile

Parte il conto alla rovescia per il raduno dei biancorossi. La squadra si ritroverà il 9 luglio a Pian di Massiano per le visite mediche e per preparare la partenza per l’Argentina. Ma non tutti i giocatori attualmente sotto contratto partiranno per la preparazione pre campionato. La società biancorossa la prossima settimana diramerà le convocazioni ma si hanno già alcune certezze in merito alle posizioni incerte.

Non faranno parte del gruppo che il 9 luglio si ritroverà nella sede di Pian di Massiano e poi il 13 partirà per l’Argentina, Francesco Lisi, Paolo Bartolomei e Alessandro Seghetti. I primi due hanno parlato con la società al termine della stagione passata: hanno ancora un anno di contratto e hanno dato disponibilità per essere messi sul mercato, per trovare una soluzione visto che non rientrano nel progetto tecnico di Vincenzo Cangelosi. Per quanto riguarda Lisi, il Perugia sta provando a inserire l’esterno nella trattativa con il Gubbio per arrivare a Francesco Corsinelli.

Mentre Alessandro Seghetti non partirà con la squadra perché è sul mercato: l’attaccante, anche lui in scadenza 2026, ha scelto di non rinnovare per essere ceduto. Ci sono diverse società di serie B che avrebbero bussato alla porta dell’agente, Silvio Pagliari, e del Perugia. Ma c’è lo Spezia (che lo ha cercato anche nella passata stagione) che sembra essere in vantaggio: il direttore sportivo Melissano nei giorni scorsi avrebbe avuto un contatto con il diesse Meluso per riaprire la trattativa. Il Grifo potrebbe pretendere, per la cessione, una cifra intorno ai tre-quattrocentomila euro.

Parte per il ritiro, anche se non mancano i malumori, Luca Bacchin: il Perugia ha detto di volerlo valutare, il giocatore ha richieste interessanti, dal Livorno di Formisano fino a qualche sondaggio dalla B (Pescara e Entella) e vorrebbe andare visto che il Grifo non gli avrebbe dato certezze sulla permanenza dopo l’Argentina. E poi c’è Giovanni Giunti: il centrocampista partirà con la squadra per l’Argentina ma in serie B ci sarebbe la fila anche se non alle condizioni del Perugia che chiede quasi un milione di euro. Il giocatore, in caso di offerta concreta in B e favorevole per la società di Pian di Massiano, sarà ceduto.

I giocatori sotto contratto che non partiranno per il ritiro si ritroveranno il 14 luglio e si alleneranno in sede con uno staff tecnico.