VERSO lo speZIA. Un’offerta speciale per San Valentino

Al via la prevendita dei biglietti per l’importante gara casalinga con lo Spezia che andrà in scena sabato, il 15 febbraio, con inizio alle 15. I tagliandi saranno acquistabili, in ogni ordine di posti, sino all’orario di inizio della gara: unica eccezione i biglietti di curva ospiti, la cui vendita terminerà alle ore 19 di venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino e il Modena calcio ha studiato una promozione sui biglietti per il match contro lo Spezia. Nel settore poltronissime infatti, potrà essere comperato un biglietto allo speciale prezzo di 5 euro, ma soltanto se verrà abbinato all’acquisto contestuale di almeno un altro tgliando (intero, donna, over 65 o under 16). I punti vendita saranno, come sempre, via web su modenacalcio.vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati Vivaticket o, a partire dalle 12.30 el giorno della gara, al Braglia.