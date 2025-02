VERSO L’OLANDA. Europei indoor, gli azzurri sono 39. Furlani, Fabbri e Iapichino le stelle

Il dt Antonio La Torre ha stilato l’elenco dei 39 azzurri per gli europei indoor di Apeldoorn (Olanda) dal 6 al 9 marzo. In squadra i medagliati olimpici Furlani e Diaz, i campioni europei Fabbri e Simonelli, le altre medaglie europee Dosso, Iapichino, Tecuceanu, Sito e Mangione, i campioni europei indoor in carica Weir e Ceccarelli. Nel triplo Dallavalle, nell`asta la Molinarolo, convocati anche Gerevini, Sioli, Baffour, Lazzaro, Meloni, Pieroni e Scardanzan.