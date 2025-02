Verso Los Angeles 2028. Il presidente Di Paola svela le divise olimpiche

I vertici Fise hanno annunciato ieri nella sede Coni di Roma, i programmi del quadriennio olimpico che condurrà ai Giochi di Los Angeles 2028. Il presidente federale, Marco di Paola (nella foto), ha sottolineato: "la volontà di vedere rappresentate a Los Angeles tutte e tre le discipline olimpiche (ossia dressage, completo e salto ostacoli ndr)".

Ha elencato gli eventi di spicco nel 2025, a partire dallo "storico" concorso ippico internazionale di Roma-Piazza di Siena, tappa della Rolex Series (21-25 maggio) e dalla celebrazione dai 100 anni dalla nascita di Raimondo D’Inzeo (il cavaliere più prestigioso nell’intera storia del salto ostacoli, secondo sondaggi internazionali).

Molti i meeting nel calendario 2025: campionati europei di salto ostacoli "ambassador" (Cattolica 13-15 giugno), Europei di endurance (Castiglion del Lago, 20-28 giugno), Mondiali di polo femminili sul rilanciassimo (da Gaia Trussardi) campo di Punta Ala (20-28 giugno), infine un nuovo "quattro stelle" in Versilia. Il Ds Francesco Girardi ha annunciato, in occasione dei tricolori di salto ostacoli a Cervia (17-20 aprile), la prima edizione di quello under 25, settore giovanile cui è preposto il neoeleletto tecnico Mario Verhayden. Oltre a ciò, ha aggiunto Di Paola: "...in un quadro normativo profondamente cambiato bisognerà erogare tutti i servizi necessari ai ben 2000 centri ippici affiliati e ai tesserati, che per numero collocano la Fise all’8° posto fra 50 Federazioni e al 3° per capacità di autofinanziarsi".

Ha quindi toccato i temi dell’inclusione, degli aspetti educativi e del benessere, annunciando la nascita della ‘Fise Sociale’ che utilizzerà strumenti del terzo settore. Di crescita della Federazione e di sviluppare l’equitazione di base ha parlato il segretario generale, Simone Perillo, mentre la consigliera Barbara Ardu ha argomentato sulla formazione dei quadri tecnici.

Paolo Manili